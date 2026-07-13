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НОВОСТИ

Телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением туристического судна в провинции Анзянг

Получив известие о крушении туристического судна, произошедшем 11 июля 2026 года в провинции Анзянг из-за неблагоприятных погодных условий и повлёкшем многочисленные жертвы и пострадавших среди индийских туристов, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президент государства То Лам и Премьер-министр Ле Минь Хынг направили телеграммы с соболезнованиями Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру Индии Нарендре Моди.
  Руководство специальной административной зоны Фукуок посетило пострадавших, проходящих лечение и находящихся под медицинским наблюдением в больнице на острове Фукуок. Фото: ВИА   
В своих телеграммах руководители Вьетнама от имени Коммунистической партии Вьетнама, Государства и народа Вьетнама выразили искренние соболезнования и глубокое сочувствие Государству и народу Индии, особенно семьям погибших, а также подтвердили, что компетентные органы Вьетнама оперативно принимают и продолжают принимать все необходимые меры по проведению поисково-спасательных работ, оказанию медицинской помощи пострадавшим, поддержке семей погибших и тесно взаимодействуют с индийской стороной в целях ликвидации последствий происшествия.

В тот же день министр иностранных дел Ле Хоай Чунг также направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару.

ИЖВ/ВИА

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