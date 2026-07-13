Телеграммы с соболезнованиями в связи с крушением туристического судна в провинции Анзянг

В своих телеграммах руководители Вьетнама от имени Коммунистической партии Вьетнама, Государства и народа Вьетнама выразили искренние соболезнования и глубокое сочувствие Государству и народу Индии, особенно семьям погибших, а также подтвердили, что компетентные органы Вьетнама оперативно принимают и продолжают принимать все необходимые меры по проведению поисково-спасательных работ, оказанию медицинской помощи пострадавшим, поддержке семей погибших и тесно взаимодействуют с индийской стороной в целях ликвидации последствий происшествия.
Руководство специальной административной зоны Фукуок посетило пострадавших, проходящих лечение и находящихся под медицинским наблюдением в больнице на острове Фукуок. Фото: ВИА