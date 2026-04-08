Телеграммы, письма и поздравительные послания ключевым руководителям Вьетнама





По случаю того, что товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, был избран Национальным собранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам; товарищ Ле Минь Хынг был избран на должность Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам; товарищ Чан Тхань Ман был избран на должность Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам, руководители Лаоса, Китая, Камбоджи, Кубы, России и Индии направили поздравительные телеграммы, письма и послания.





Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил Генерального секретаря То Лама с избранием Национальным собранием на должность Президента, отметив, что это отражает высокое доверие Партии, Государства и народа Вьетнама к его выдающемуся руководству и управлению, а также высокую оценку его значительных достижений, вклада и неустанной самоотдачи за прошедшее время.





Тхонглун Сисулит выразил уверенность, что благодаря своему богатому опыту и компетентности Генеральный секретарь, Президент То Лам совместно с руководством Партии и Государства Вьетнама продолжит вести страну и братский вьетнамский народ к новым, ещё более значительным и важным достижениям в реализации Резолюции XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, успешно достигая целей построения богатого народа, сильного государства, демократии, справедливости и цивилизации.





Он подтвердил готовность плечом к плечу с То Ламом продолжать укреплять и развивать великие отношения дружбы, особую солидарность, всестороннее сотрудничество и стратегическую связность между двумя партиями, двумя государствами и народами, обеспечивая практическую пользу для народов обеих стран и способствуя поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и мире.





Генеральный секретарь, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Генерального секретаря То Лама с избранием на должность Президента, подтвердив, что отношения двух стран представляют собой сообщество единой судьбы стратегического значения. Под руководством высших лидеров двух партий и государств китайско-вьетнамские отношения достигли значительного прогресса, всестороннее стратегическое сотрудничество принесло богатые результаты и ощутимую пользу народам двух стран. Он отметил, что с начала года стороны поддерживают стратегические контакты на высоком уровне и продвигают сотрудничество в различных областях, отражая братские чувства «товарищи и братья».





Си Цзиньпин подчеркнул, что укрепление единства и сотрудничества отвечает общим интересам двух партий и государств в условиях быстро меняющейся и сложной международной и региональной обстановки, выразил высокое внимание к развитию двусторонних отношений и готовность совместно с То Ламом продолжать стратегические контакты, направлять строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы вперёд, укреплять социалистическое строительство каждой страны и вносить вклад в мир и стабильность региона и мира.





Король Камбоджи Нородом Сиамони и Председатель Сената Камбоджи Самдеч Течо Хун Сен поздравили Генерального секретаря То Лама с избранием на должность Президента на первом заседании Национального собрания XVI созыва, подчеркнув, что это является свидетельством его выдающихся лидерских качеств и твёрдой решимости вести Вьетнам к динамичному и процветающему развитию, достижению значительных побед, быстрому и всестороннему прогрессу во всех сферах, а также укреплению его важной роли в регионе и мире.





Лидеры Камбоджи выразили удовлетворение традиционно прочными отношениями между двумя странами, основанными на солидарности, доверии, взаимопонимании и всестороннем устойчивом сотрудничестве, выразив уверенность, что под руководством То Лама они будут и далее укрепляться и выходить на новый уровень. Они подтвердили готовность тесно сотрудничать с ним для укрепления двусторонних и многосторонних отношений во имя интересов народов двух стран, а также мира, стабильности и процветания региона и мира.





Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Генерального секретаря То Лама с избранием на должность Президента Социалистической Республики Вьетнам, отметив, что решение Национального собрания вновь подтверждает его высокий политический авторитет и широкую поддержку курса социально-экономического развития Вьетнама и защиты национальных интересов на международной арене.





Президент Путин выразил уверенность, что пребывание То Лама на посту Президента будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом, и выразил готовность продолжать конструктивный диалог и тесную координацию по ключевым вопросам двустороннего, регионального и международного сотрудничества.





По этому случаю Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил поздравительное послание Генеральному секретарю, Президенту То Ламу, выразив уверенность, что под его руководством дружба между двумя странами будет и далее укрепляться, а также готовность тесно сотрудничать для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами во имя прогресса и процветания народов и региона.





Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне поздравил товарища Ле Минь Хынга с избранием на должность Премьер-министра Правительства, отметив, что это отражает доверие Партии, Государства и народа Вьетнама к его роли, видению и управленческим способностям в деле дальнейшего развития и процветания страны.





Он подтвердил готовность сотрудничать с Премьер-министром Ле Минь Хынгом для продвижения и укрепления двусторонних отношений, особенно в реализации результатов встречи двух Политбюро и 48-го заседания Межправительственной комиссии Лаос–Вьетнам, во имя практических интересов народов двух стран и содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и мире.





Премьер Государственного совета КНР Ли Цян поздравил Ле Минь Хынга с избранием на должность Премьер-министра, подтвердив, что Вьетнам и Китай являются дружественными соседями и важными партнёрами со многими общими стратегическими интересами, а под руководством высших лидеров двух партий и государств всестороннее стратегическое сотрудничество между сторонами становится всё более глубоким, практичным и приносит ощутимую пользу народам двух стран.





Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поздравил Ле Минь Хынга с избранием на должность Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам, отметив доверие и признание его значительного вклада в развитие страны.





Премьер-министр Хун Манет выразил уверенность, что под динамичным руководством и стратегическим видением Премьер-министра Правительства Ле Минь Хынга, а также под руководящей ролью Коммунистической партии Вьетнама, Вьетнам продолжит достигать важных успехов в социально-экономическом развитии, неуклонно повышая свою роль и позиции в регионе и мире.





В поздравительном послании Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес поздравил товарища Чан Тхань Мана с повторным избранием на должность Председателя Национального собрания XVI созыва, выразив уверенность в дальнейшем укреплении традиционных связей между двумя парламентами.