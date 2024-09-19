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Телеграммы и письма со словами сочувствия в связи с последствиями тайфуна «Яги» во Вьетнаме
В своем письме Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах выразил соболезнования в связи с гибелью людей и материальным ущербом, вызванными тайфуном «Яги» во Вьетнаме, направил слова соболезнования Партии, Государству, Правительству и народу Вьетнама, особенно семьям, которые непосредственно пострадали от тайфуна.
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг выразил глубокое сочувствие вьетнамскому народу, пострадавшему от тайфуна №3, и подтвердил, что Сингапур, будучи членом Сообщества АСЕАН, стратегическим партнером, а также близким другом Вьетнама, готов поддержать Вьетнам в преодолении последствий тайфуна.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават направили телеграммы соболезнования. В них таиландские руководители выразили свои глубокие соболезнования Правительству, народу Вьетнама и семьям, пострадавшим от тайфуна «Яги», и подтвердили, что народ Таиланда стоит плечом к плечу с вьетнамским народом и оказывает поддержку, чтобы в ближайшее время преодолеть этот вызов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил свои глубочайшие соболезнования Правительству и народу Вьетнама, выразив свое впечатление от чрезвычайных усилий Правительства, Вооруженных сил и Сил общественной безопасности Вьетнама, а также местностей в реагировании на это стихийное бедствие. Британская сторона подтвердила готовность оказать помощь и поддержать Вьетнам в восстановлении жизни.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил искренние соболезнования высокопоставленным руководителям, жертвам и семьям пострадавших и выразил надежду, что пострадавшие быстро восстановят свое здоровье и стабилизируют свою жизнь.
Король Испании Филипп VI заявил, что в этот трудный момент он передает самые глубокие соболезнования от испанского народа и от себя лично семьям и родственникам погибших.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с разрушениями, вызванными тайфуном «Яги», обязалась оказать гуманитарную помощь и выразила надежду на дальнейшее обсуждение этого вопроса на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Король Норвегии, Президент Узбекистана, товарищи и братья из коммунистических партий Индии, Португалии и Франции направили телеграммы и письма со словами сочувствия и заявили, что разделяют с Вьетнамом трудности и огромные потери, причиненные тайфуном №3.
Второй министр Министерства иностранных дел Брунея, Министр иностранных дел Сингапура, Министр иностранных дел Таиланда, Вице-премьер, Министр иностранных и европейских дел Словении, Вице-премьер, Министр иностранных дел Кыргызстана, Министр иностранных дел Сербии направили письма со словами сочувствия в адрес Вице-премьера, Министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона.