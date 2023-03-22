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Текстильные и швейные фирмы переходят на экологически чистое производство
Крупнейшие модные бренды в мире также отдают приоритет экологичным предприятиям при размещении своих заказов или просят поставщиков внедрить экологически чистые методы.
Сталкиваясь с вызовами и строгими требованиями рынка, многие вьетнамские предприятия вносят изменения в сторону экологически чистого производства, включая модернизацию фабрик, использование переработанных тканей и экологически чистой энергии.
Среди них ханойская акционерная корпорация по производству текстиля и одежды (Hanosimex) и группа компаний Hansae из Республики Корея реализуют проект по производству переработанных тканей во Вьетнаме.
Заместитель генерального директора Hansae К. Ким сказал, что эти два предприятия станут первыми в текстильной и швейной промышленности Вьетнама, которые совершат исторический поворот с формированием полной цепочки поставок, от изготовления пряжи, ткачества, крашения до шитья, особенно для переработанных продуктов.
Они будут производить пряжу и ткани из переработанного волокна во Вьетнаме, и вся эта продукция будет использоваться для производства одежды на экспорт. Он отметил, что в ближайшее время для рынка ЕС будет произведено около 4.000 тонн переработанной ткани.
Ле Тьен Чыонг, председатель Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex), сказал, что развитие экономики замкнутого цикла и экологически чистых продуктов в настоящее время является тенденцией на мировом рынке текстиля и одежды. С сегодняшнего дня и до 2050 года ЕС будет издавать новые правила в отношении текстильных и швейных изделий с акцентом на экологически чистые.
Он заявил, что стратегическое сотрудничество между Hanosimex и Hansae поможет обеим сторонам увеличить долю переработанных, «зеленых» и экологичных товаров.
Vinatex инвестировала в новую технологию, позволяющую сократить на 30% объем сточных вод, сбрасываемых в процессе отмывки, и повторно использовать 30% очищенных сточных вод. Он также нацелен на использование возобновляемой энергии в течение 10% от потребляемой мощности.
В провинции Анжанг в дельте Меконга швейная фабрика Spectre, инвестированная Данией и специализирующаяся на производстве спортивной одежды для активного отдыха на экспорт, будет частично работать за счет возобновляемых источников энергии.
Завод стоимостью 17 млн. долл. США, третий завод Spectre во Вьетнаме, получил сертификат LEED (Лидерство в области энергетического и экологического проектирования).
Благодаря современному дизайну и использованию солнечной энергии он способен ежегодно сокращать выбросы примерно 1.600 тонн CO2.