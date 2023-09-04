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Текстильной промышленности необходимо устойчивое развитие
Мировая экономика и глобальная климатическая среда претерпевают множество неблагоприятных изменений. Чтобы адаптироваться, страны постепенно переходят на модель устойчивого развития. Чтобы выжить и развиваться, текстильная и швейная промышленность Вьетнама должна хорошо знать и идти в ногу с этой тенденцией. В то же время трансформация должна следовать дорожной карте, чтобы бизнес мог оперативно адаптироваться в контексте попыток оправиться от тяжелого воздействия эпидемии COVID-19 и нестабильности мировой экономической ситуации.
По словам доктора Чыонг Тхи Ай Ньи, эксперта Института развития экономики замкнутого цикла (ICED), несмотря на то, что Вьетнам является ведущим мировым экспортером текстиля, текстильная и швейная промышленность Вьетнама находится в уязвимом положении. Поскольку Вьетнам в основном занимается перерабаткой, поставки в этой сфере не освоены, а выпуск продукции не налажен. Уровень локализации отрасли составляет всего около 30-35%.
По словам Динь Тхи Бао Линь, заместителя директора Центра промышленной и торговой информации (Министерство промышленности и торговли), если вьетнамские предприятия рано поймут тенденцию экологизации, вьетнамские предприятия получат возможность трансформироваться и повысить свою конкурентоспособность, сохраняя лучшую долю рынка на ключевых экспортных рынках.
Переход текстильной промышленности к экологизации и устойчивому развитию является неизбежной тенденцией, но не менее важны контекст и дорожная карта. Нельзя возлагать слишком большие надежды на то, что предприятия будут выполнять добровольные обязательства в то время, когда они все еще борются за выживание на рынке.
Синхронизация решений
Согласно последнему прогнозу Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS), ситуация с производством и экспортом будет постепенно улучшаться, но трудности сохранятся до конца 2023 года. Многим предприятиям не хватает заказов на третий и четвертый кварталы.
Предприятия также должны столкнуться с глубоким снижением цен за единицу продукции, даже более чем на 50% по сравнению с обычным.
Поэтому, чтобы стремиться к достижению цели по экспорту в размере 39-40 миллиардов долларов США в 2023 году, а также эффективно реализовать Стратегию развития текстиля и одежды Вьетнама до 2030 года с видением до 2035 года, необходимо синхронизировать многие решения.
Вьетнамская ассоциация текстиля и одежды рекомендует предприятиям сосредоточиться на трех основных вопросах. Во-первых, найти решения для удержания сотрудников, особенно ключевых специалистов. Организовать занятия по обучению персонала для «зеленой» и цифровой трансформации.
Во-вторых, принимать даже неприбыльные заказы, чтобы удержать клиентов. Построить надежное и долгосрочное партнерство. Развивать новые рынки, уделяя внимание внутреннему.
В-третьих, минимизировать ненужные расходы бизнеса.
С точки зрения корпоративного управления, эксперты рекомендуют предприятиям четко определить свои цели и дорожную карту трансформации в качестве долгосрочного плана, и в то же время обеспечить гибкость в контексте постоянно меняющегося международного рынка.
Предприятия должны способствовать самостоятельности в поставках отечественных материалов, диверсифицировать поставки сырья; использовать и оптимизировать ресурсы путем проектирования, разработки и использования сырья возобновляемых материалов; способствовать более чистому производству, производить экологически чистую продукцию; продвигать устойчивую сеть предприятий отрасли и заинтересованных сторон по всей цепочке создания стоимости; создавать и применять информационной базы данных для содействия внедрению модели экономики замкнутого цикла.