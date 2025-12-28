Текстильная и швейная промышленность укрепляет свои позиции в глобальной цепочке поставок

Гибкость предпринимательского сообщества позволила текстильной и швейной отрасли выполнить намеченные показатели и укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок: продукция сектора экспортируется в 138 стран и территорий по всему миру.

Благодаря диверсификации рынков, продукции и клиентской базы отрасли удалось снизить риски и проактивно реагировать на колебания рынка, несмотря на многочисленные вызовы, включая сбои в цепочках поставок, рост транспортных расходов и быстро меняющуюся закупочную политику на многих рынках.

Нгуен Нгок Бинь, генеральный директор Hoa Tho Garment JS Corporation, сообщил, что, несмотря на продолжающееся в 2025 году восстановление текстильной и швейной отрасли в условиях слабого спроса и волатильных рынков, обусловленных изменениями торговой политики и применением Соединёнными Штатами мер торговой защиты, компания достигла выручки в размере 5,53 трлн донгов (более 210,3 млн долларов США), что составляет 110% годового плана. Объём экспорта достиг 268 млн долларов США, а консолидированная прибыль превысила 400 млрд донгов, результат проактивного и гибкого подхода трудового коллектива.

В предстоящий период компания планирует реализовать ряд ключевых мер, включая реструктуризацию клиентской базы и ключевых продуктовых направлений на каждом швейном предприятии; развитие пряжи с высокой добавленной стоимостью; оптимизацию эффективности инвестиций в проекты модернизации фабрик; приоритетное внимание развитию кадрового потенциала за счёт повышения доходов работников; а также укрепление финансового управления, контроля рисков и эффективности использования оборотного капитала, отметил он.

В свою очередь, Ву Нгок Туан, генеральный директор Nam Dinh Textile JS Corporation, заявил, что в условиях сочетания возможностей и вызовов компания в 2025 году выполнила поставленные цели: выручка достигла 1,23 трлн донгов, что соответствует 112% годового плана, а прибыль до налогообложения составила почти 2,6 млрд донгов.

В 2026 году компания ставит цель достичь выручки в размере 1,2 трлн донгов и прибыли на уровне 12,2 млрд донгов, сообщил Ву Нгок Туан, подчеркнув, что предприятие сосредоточится на совершенствовании системы управления и операционной деятельности, пересмотре и формировании конкурентоспособных механизмов доходов, заработной платы и социального обеспечения, увязанных с производительностью, качеством и эффективностью труда, с тем чтобы удерживать персонал и привлекать новые кадры, прежде всего квалифицированных и высококвалифицированных специалистов.

Вьетнамская национальная текстильно-швейная группа (Vinatex) также завершила год с успешными результатами, зафиксировав совокупную выручку в размере 18,89 трлн донгов и прибыль на уровне 1,35 трлн донгов, второй по величине показатель за 30-летнюю историю группы после 2021 года, сообщил генеральный директор Vinatex Као Хыу Хиеу.

В 2026 году Vinatex планирует достичь выручки в 20 трлн донгов и прибыли в диапазоне 1,2–1,5 трлн донгов, отметил Као Хыу Хиеу.