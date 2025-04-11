НОВОСТИ
Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений
Индия располагает давними традициями в текстильной промышленности, имеет сильные позиции благодаря широкому спектру натуральных волокон - хлопка, джута, шелка и шерсти, а также синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон, что делает её высокопотенциальным рынком.
Индия способна производить различные виды полиэстеровых тканей, искусственного шелка (вискозы), акрила, смесовых волокон и другой текстильной продукции из смешанных материалов.
По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, Индия входит в число ведущих мировых экспортеров синтетических и смесовых текстильных изделий.
В то же время Вьетнам в настоящее время на 65% зависит от Китая в поставках сырья для текстильной промышленности. Поэтому увеличение импорта хлопка и пряжи из Индии не только поможет диверсифицировать источники поставок, но и сократит затраты на сырье на 22–27% благодаря налоговым преференциям в рамках Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Индией (AIFTA).
С целью продвижения двустороннего сотрудничества в текстильной и швейной сферах торговый советник Вьетнама в Индии Буй Чунг Тхыонг предложил создать совместный инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов США для строительства прядильных фабрик на юге Индии и севере Вьетнама, а также исследовательских центров «умных тканей» в Хошимине и Бангалоре (Индия).
Необходимо заключить двустороннее соглашение о налоговых преференциях, которое поможет предприятиям обеих стран снизить затраты на импорт и экспорт, повысить конкурентоспособность, а также создать фонд инноваций в текстильной отрасли Вьетнам – Индия для поддержки совместных исследовательских проектов в области «зеленых» технологий, технического текстиля и переработанных материалов.
«В настоящее время в Индии наблюдается высокий спрос на высококачественные полиэстеровые ткани - примерно на 1,2 миллиарда долларов США в год, в то время как Вьетнам может импортировать из Индии ткацкие станки без челнока, которые стоят на 30–40% дешевле аналогичного оборудования из Европы. Эффективное использование технологических преимуществ и взаимодополняющих потребностей рынков поможет создать результативные двусторонние цепочки поставок», подчеркнул Буй Чунг Тхыонг.
Новая взаимная тарифная политика США повысит издержки на экспорт текстильной и швейной продукции как из Вьетнама, так и из Индии. В этой ситуации двум странам необходимо оперативно адаптироваться, реализуя стратегии регионального сотрудничества для минимизации рисков на традиционных рынках и расширения экспорта на рынки стран с соглашениями о свободной торговле, такие как ЕС, Япония и Республика Корея, отметил торговый советник Вьетнама в Индии.