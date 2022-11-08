Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама должна быть «зеленой» для устойчивого роста продаж в Канаде

В настоящее время вьетнамский текстиль занимает второе место на канадском рынке по величине экспортного оборота. По канадским данным, экспорт текстиля Вьетнама на этот рынок в 2021 году достиг около 1,2 млрд. долл. США, увеличившись на 40,8% в период 2018-2022 гг., что делает Вьетнам одной из очень немногих стран в мире, имеющих такой высокий уровень товарооборота.

Благодаря эффективному использованию Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTTP) общий экспорт текстиля и одежды Вьетнама в Канаду может достичь 1,5 млрд. долл. США в 2022 году.

Однако, по словам г-жи Чан Тху Куинь, советника по вопросам торговли, главы Вьетнамского торгового представительства в Канаде, для устойчивого роста вьетнамского экспорта текстиля и одежды в Канаду вьетнамские текстильные и швейные предприятия должны иметь стратегии по сокращению выбросов углерода, циркулярному производству с использованием переработанных текстильных материалов и энергосберегающего оборудования, работающего на экологически чистой энергии.

В беседе с корреспондентом ВИА в Оттаве г-жа Чан Тху Куинь сказала, что Вьетнамское торговое управление реализует рыночный подход, направленный на продвижение устойчивых и безотходных текстильных производственных мощностей Вьетнама, выбор промышленных предприятий для инвестиций с сертификатом LEED (международный система стандартов проектирования, отвечающая ведущим стандартам в области энергетики и окружающей среды) для представления канадским партнерам.

Стремясь сократить количество пластиковых отходов и выбросов CO2, Канада стремится развивать циклическую, устойчивую индустрию моды и текстиля. Можно утверждать, что тенденция «зеленой» текстильной и швейной промышленности неизбежна, что вынуждает вьетнамские предприятия прилагать усилия для обеспечения устойчивого развития.

Общий размер рынка Канады составляет около 5-6 млрд. долл. США в год для группы трикотажных изделий и 4-5 млрд. долл. США для группы нетрикотажных изделий.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

За 10 месяцев Хошимин обслужил 2,65 млн. иностранных посетителей

За 10 месяцев Хошимин обслужил 2,65 млн. иностранных посетителей

По данным муниципального департамента туризма, в октябре этого года Хошимин принял 546.000 иностранных туристов, в результате чего общее число иностранных туристов, прибывших в город за последние 10 месяцев, достигло 2,65 млн.
ПОДРОБНЕЕ

Top