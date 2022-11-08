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Текстильная и швейная промышленность Вьетнама должна быть «зеленой» для устойчивого роста продаж в Канаде
Благодаря эффективному использованию Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTTP) общий экспорт текстиля и одежды Вьетнама в Канаду может достичь 1,5 млрд. долл. США в 2022 году.
Однако, по словам г-жи Чан Тху Куинь, советника по вопросам торговли, главы Вьетнамского торгового представительства в Канаде, для устойчивого роста вьетнамского экспорта текстиля и одежды в Канаду вьетнамские текстильные и швейные предприятия должны иметь стратегии по сокращению выбросов углерода, циркулярному производству с использованием переработанных текстильных материалов и энергосберегающего оборудования, работающего на экологически чистой энергии.
В беседе с корреспондентом ВИА в Оттаве г-жа Чан Тху Куинь сказала, что Вьетнамское торговое управление реализует рыночный подход, направленный на продвижение устойчивых и безотходных текстильных производственных мощностей Вьетнама, выбор промышленных предприятий для инвестиций с сертификатом LEED (международный система стандартов проектирования, отвечающая ведущим стандартам в области энергетики и окружающей среды) для представления канадским партнерам.
Стремясь сократить количество пластиковых отходов и выбросов CO2, Канада стремится развивать циклическую, устойчивую индустрию моды и текстиля. Можно утверждать, что тенденция «зеленой» текстильной и швейной промышленности неизбежна, что вынуждает вьетнамские предприятия прилагать усилия для обеспечения устойчивого развития.
Общий размер рынка Канады составляет около 5-6 млрд. долл. США в год для группы трикотажных изделий и 4-5 млрд. долл. США для группы нетрикотажных изделий.