Текстильная и обувная промышленность адаптирует экологические стандарты для увеличения экспорта в ЕС

Ранее в этом году Европейская комиссия (ЕК) представила предложение по новой текстильной Стратегии, направленной на решение глобальных проблем, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды. Соответственно, текстиль, кожа и обувь становятся одной из групп товаров, которые должны соответствовать критериям экологического дизайна.

Новые правила игры

Согласно информации из Центра ВТО, Торгово-промышленной палаты Вьетнама, эта новая стратегия включает в себя множество элементов для придания импульса текстильной промышленности, например, продукты должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы они могли служить дольше, их можно было ремонтировать, а затем повторно использовать, т.е., другими словами, в цикле. Помимо критериев дизайна, Регламент экодизайна также включает разработку цифровых паспортов продукции, которые, помимо обычной информации, должны информировать потребителей о химическом составе, ремонтопригодности и составе волокна.

По словам г-жи Фан Тхи Тхань Суан, вице-президента, генерального секретаря Ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (Lefaso), для выхода на рынок ЕС качество продукции требует более высокой безопасности, чем продукция, поступающая на другие рынки. Предприятия также должны участвовать в обучении и обеспечении соблюдения положений о процедурах импорта и экспорта, правил происхождения. Кроме того, факторы, связанные с устойчивым развитием, при экспорте продукции в ЕС требуют от заводов соблюдения условий охраны окружающей среды и безопасности труда.

По словам г-на Нгуен Суан Зыонга, председателя швейной компании Hung Yen, европейский рынок ввел очень строгие экологические стандарты в отношении труда, материалов и условий производства. Вьетнамские швейные изделия должны соответствовать требованиям экологического дизайна для повышения прочности, возможности повторного использования, ремонта и переработки. Поэтому предприятия должны соблюдать требования, начиная от исходных материалов и заканчивая производственным процессом.

Преодоление трудностей для увеличения экспорта

Хотя предприятия были достаточно хорошо подготовлены, соблюдали стандарты и использовали преимущества EVFTA для увеличения экспорта. Тем не менее, есть еще много трудностей, особенно для малых и средних предприятий.

Г-жа Фан Тхи Тхань Суан сказала, что с момента вступления в силу торгового соглашения между ЕС и Вьетнамом кожевенно-обувная промышленность успешно использует это соглашение. Если раньше экспортный оборот на рынок ЕС достигал 25-28%, то теперь он увеличился до 30% общего экспортного оборота Вьетнама.

Производство сырья для кожевенной и обувной промышленности недавно расширилось. Раньше уровень локализации составлял всего 45%, сейчас он достиг более 55%, а в сегменте парусиновой обуви - 100%, спортивной обуви - 70-80%.

Однако выполнение новых правил ЕС по-прежнему затруднено для малых и средних предприятий в секторе. Потому что, по словам Фан Тхи Тхань Суан, новые экспортеры среди малых предприятий должны изменить и обновить производство, чтобы соответствовать правилам.

Возможности заказов из ЕС для кожевенной, обувной и текстильной промышленности по-прежнему очень хороши. Однако г-н Ву Дык Жанг отметил, что для того, чтобы проникнуть на рынок ЕС, предприятия должны соответствовать гораздо более высоким стандартам, как с точки зрения социальной ответственности, так и с точки зрения экологичности.

Что касается «зеленого» роста, президент VITAS сказал, что уровень использования чистой энергии в некоторых местах составляет 31-32% от общего потребления электроэнергии. Между тем, количество текстильных и швейных предприятий, использующих чистую энергию, увеличилось до 60-65%. Он добавил, что в ближайшие 5-7 лет 100% текстильных и швейных компаний смогут полностью перейти на экологически чистую энергию.

Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе повышение качества продукции является ключевым фактором для обеспечения устойчивого роста экспорта. Поэтому, помимо усилий предприятий и органов государственного управления, должны быть решения по стимулированию инвестиций во вспомогательные отрасли и центры снабжения сырьем. ЕС ужесточает стандарты по охране окружающей среды, поэтому строительство современной общей специализированной системы обращения с отходами — это также направление, которое нужно продвигать населенным пунктам.