Твердые политические рамки имеют решающее значение для развития креативной экономики

Креативная экономика, хотя и является новой нормой, приносит Вьетнаму миллиарды долларов США ежегодно. Согласно исследованию CIEM, Вьетнам изначально прилагал усилия для доступа к творческим индустриям и услугам.

В стране создана политическая основа для развития креативной экономики, завершена разработка ряда стратегий и нормативных актов, отвечающих требованиям развития креативной экономики.

Например, нормативные акты Вьетнама по защите интеллектуальной собственности были разработаны в соответствии с международными обязательствами и международной практикой, что мотивирует авторов продвигать свое творчество.

Отчет, опубликованный в 2022 году Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) показал, что объем мирового рынка креативных товаров в период с 2011 по 2020 год увеличивался в среднем на 2,28 % в год, а в 2021 году - до 16,56 %.

Общий объем мирового экспорта творческих услуг в период 2011-2020 годов увеличивался в среднем на 8,14 % в год. Как видно, мировой экспорт творческих товаров значительно вырос благодаря тому, что многие страны принимают меры по поддержке культурных и креативных индустрий.

Во Вьетнаме компания MISA, поставщик финансового и бухгалтерского программного обеспечения для малых и средних предприятий, стала примером успешного креативного бизнеса. Компания разработала и экспортировала по всему миру программное обеспечение MISA CukCuk.

После пяти лет работы на международном рынке это программное обеспечение в настоящее время доступно в более чем 20 странах мира, а объем продаж составил около 2 миллионов долларов США. Компания планирует получить доход в размере 1 миллиона долларов США в 2024 году и 50 миллионов долларов США в течение следующих пяти лет.

Креативная экономика, хотя и является новым понятием, приносит Вьетнаму миллиарды долларов США в год.

Согласно исследованию CIEM, Вьетнам изначально прилагал усилия для получения доступа к креативным индустриям и услугам.