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Твердые политические рамки имеют решающее значение для развития креативной экономики

По словам доктора Чан Тхи Хонг Миня, директора Центрального института экономического управления (CIEM), твердая политическая основа имеет решающее значение для развития креативной экономики, обладающей “неограниченным” потенциалом развития.

Креативная экономика, хотя и является новой нормой, приносит Вьетнаму миллиарды долларов США ежегодно. Согласно исследованию CIEM, Вьетнам изначально прилагал усилия для доступа к творческим индустриям и услугам.

В стране создана политическая основа для развития креативной экономики, завершена разработка ряда стратегий и нормативных актов, отвечающих требованиям развития креативной экономики.

Например, нормативные акты Вьетнама по защите интеллектуальной собственности были разработаны в соответствии с международными обязательствами и международной практикой, что мотивирует авторов продвигать свое творчество.

Отчет, опубликованный в 2022 году Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) показал, что объем мирового рынка креативных товаров в период с 2011 по 2020 год увеличивался в среднем на 2,28 % в год, а в 2021 году - до 16,56 %.

Общий объем мирового экспорта творческих услуг в период 2011-2020 годов увеличивался в среднем на 8,14 % в год. Как видно, мировой экспорт творческих товаров значительно вырос благодаря тому, что многие страны принимают меры по поддержке культурных и креативных индустрий.
Во Вьетнаме компания MISA, поставщик финансового и бухгалтерского программного обеспечения для малых и средних предприятий, стала примером успешного креативного бизнеса. Компания разработала и экспортировала по всему миру программное обеспечение MISA CukCuk.

После пяти лет работы на международном рынке это программное обеспечение в настоящее время доступно в более чем 20 странах мира, а объем продаж составил около 2 миллионов долларов США. Компания планирует получить доход в размере 1 миллиона долларов США в 2024 году и 50 миллионов долларов США в течение следующих пяти лет.

Креативная экономика, хотя и является новым понятием, приносит Вьетнаму миллиарды долларов США в год. Согласно исследованию CIEM, Вьетнам изначально прилагал усилия для получения доступа к креативным индустриям и услугам.

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