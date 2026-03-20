Тарифы на контейнерные перевозки постепенно растут на фоне глобальных перебоев в морских перевозках

Контейнеры загружаются в порту Кайкуй города Кантхо. (Фото: ВИА)

Международные контейнерные перевозки оказались под воздействием обостряющихся конфликтов на Ближнем Востоке, которые нарушили работу ряда ключевых торговых маршрутов. Некоторые суда не могут пройти через Ормузский пролив, что вынуждает перевозчиков менять маршруты обслуживания.

Для поддержания перевозок многие судоходные компании направляют суда в обход мыса Доброй Надежды. Такой маршрут существенно увеличивает время в пути и повышает эксплуатационные расходы флота, тем самым оказывая повышательное давление на мировые фрахтовые ставки.

По данным Drewry, последнее значение ее World Container Index выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущей неделей и достигло 2 123 долларов США за 40-футовый контейнер. Рост был в основном обусловлен повышением ставок на маршрутах Азия–Европа и через Тихий океан.

Крупные судоходные линии, включая MSC и CMA CGM, также объявили о повышении ставок Freight All Kinds с 22 марта.

По оценке Drewry, в ближайшие недели спотовые фрахтовые ставки на международных маршрутах могут продолжить рост, поскольку судоходные компании корректируют провозные мощности, чтобы справиться со сбоями в перевозках и увеличением операционных расходов.

Дополнительное давление оказывает и рост цен на топливо. По данным Thurlestone Shipping, цена низкосернистого мазута выросла примерно с 521 доллара США за тонну до 822 долларов США за тонну, тогда как стоимость судового низкосернистого дизельного топлива в отдельные периоды достигала 1 383 долларов США за тонну.

Во Вьетнаме, по данным профильных ведомств, большинство международных фрахтовых ставок на перевозки из страны на зарубежные рынки пока не претерпело существенных изменений. Однако судоходные линии, чьи суда вынуждены идти в обход мыса Доброй Надежды, уже начали вводить военные надбавки к тарифам.

По информации морской и внутренней водной администрации Вьетнама, большинство крупных перевозчиков временно приостановили грузовые перевозки из Вьетнама на Ближний Восток и в настоящее время не принимают новые бронирования по этим маршрутам.

На фоне удорожания международных морских перевозок на внутреннем рынке контейнерных перевозок Вьетнама также начали происходить корректировки тарифов.

Акционерная компания Hai An Transport and Stevedoring недавно объявила о повышении внутренних ставок на контейнерные перевозки с 19 марта.

Согласно новому тарифному расписанию, стоимость перевозки гружёного 20-футового контейнера по маршруту Хайфон–Хошимин составляет 6,5 млн донгов за контейнер, по маршруту Хайфон–Каймеп - 7,5 млн донгов, а по маршруту Нгишон–Каймеп - около 8,5 млн донгов за контейнер.

Для гружёных 40-футовых контейнеров соответствующие ставки составляют 9 млн донгов на маршруте Хайфон–Хошимин, 10,5 млн донгов на маршруте Хайфон–Каймеп и 11 млн донгов на маршруте Нгишон–Каймеп. На некоторых маршрутах, таких как Каймеп–Дананг и Каймеп–Нгишон, тариф составляет около 11,5 млн донгов за 40-футовый контейнер.

По сравнению с тарифами, действовавшими в марте 2025 года, новый прайс-лист Hai An означает в среднем повышение примерно на 1–1,5 млн донгов за контейнер.

Аналогичным образом акционерная морская компания Vsico Maritime объявила о корректировке ставок на контейнерные перевозки с 25 марта.

Стоимость перевозки по маршруту Хайфон–Хошимин установлена на уровне 7 млн донгов за 20-футовый контейнер и 10 млн донгов за 40-футовый контейнер. В обратном направлении, из Хошимина в Хайфон, тарифы составляют соответственно 6 млн и 8,5 млн донгов за контейнер.

По сравнению с ранее объявленными тарифами ставки Vsico в среднем выросли более чем на 17 процентов, при этом на маршруте Хайфон–Хошимин для 40-футовых контейнеров рост достиг 25 процентов.

Помимо корректировки тарифов, с 15 марта компания ввела топливную надбавку. В судоходной компании пояснили, что эта мера отражает рост затрат на топливо, связанный с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке, которая может сохраниться и в ближайшей перспективе.

По данным морских властей, мировое судоходство функционирует как взаимосвязанная сеть. Любые сбои на маршрутах или рост издержек на ключевых международных коридорах могут вызывать цепную реакцию во всей логистической системе, снижая эффективность флота, увеличивая сроки доставки и в целом повышая транспортные расходы.