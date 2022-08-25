Танковая команда Вьетнама заняла 4-е место в полуфинале Армейских игр

Вьетнамская танковая команда. Фото: ВИА

Сборная Вьетнама заняла 4-е место после сильных соперников из Китая, Казахстана и Азербайджана в группе 2 полуфинала «Танкового биатлона» на проходящих 24 августа в России Армейских играх-2022.

Это был первый раз, когда танковая команда Вьетнамской народной армии вышла в полуфинал в этой категории.

В целом команда провела 13 раундов за 2 ч. 10 мин. и поразила 19 из 24 мишеней, став командой с наибольшим количеством сбитых мишеней в гонке.

Китай финишировал первым с результатом 1 ч. 51 мин. 55 сек., за ним следуют Казахстан с результатом 1 ч. 53 мин. 13 сек. и Азербайджан с результатом 2 ч. 1 мин. 20 сек. Все три команды сбили 16 мишеней.

По правилам организатора каждая команда-участница состоит из трех групп по 3 человека в каждом. Стартуя одновременно, они мчатся, преодолевают препятствия и стреляют по мишеням. Только когда группа вернется на стартовую линию, следующая группа этой команды может начать свой ход.

По этому поводу посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой приехал поболеть за вьетнамскую команду в полуфинале на полигоне Алабино в Московской области.

В беседе с постоянным корреспондентом ВИА дипломат подтвердил, что участие Вьетнама продемонстрировало тесное сотрудничество между Вьетнамом и Россией во всех областях, особенно в области безопасности и обороны, особенно когда две страны отмечают 10-летие своего всеобъемлющего стратегического партнерства.

Это также свидетельствует о том, что вьетнамские военные интегрируются в мир и стремятся обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе и во всем мире, отметил он.



