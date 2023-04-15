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Такси Grab подвергся штраф за неточную карту Вьетнама
Нарушение Grab Vietnam состоялось в том, что использовал в своем приложении для заказа такси карту Вьетнама без архипелагов Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские острова), что является явным нарушением суверенитета Вьетнама над этими архипелагами.
В связи с чем, 8 апреля, Департамент пригласил представителя Grab Vietnam для выяснения ситуации.
На встрече представитель Grab Vietnam признал нарушение, сообщив, что сотрудничает с поставщиком картографических данных OpenStreetMap для создания базовой карты на приложения Grab.
В соответствии с положениями закона, нарушения Grab Vietnam подлежат административному наказанию в соответствии с пунктом b пункта 7 статьи 102 Постановления Правительства № 15/2020/ND-CP от 3 февраля 2020 года о штрафах за административные правонарушения в сфере почты, телекоммуникаций, радиочастот, информационных технологий и электронных операций, в размере 60 миллионов донгов.