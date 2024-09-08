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Тайфун "Яги" унес жизни девяти человек, ведутся срочные восстановительные работы
По данным Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий, борьбы с ними (DDMA) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, 25 небольших лодок затонули на своих причалах в Куангнинь. В провинциях Куангнинь, Тхайбинь и Хайзыонг, городе Хайфон и столице Ханой произошли массовые отключения электроэнергии и перебои со связью.
Из-за продолжительной продолжительности и интенсивности сильных ветров и порывов тайфуна были повреждены 3279 домов; 401 столб электропередач был сломан. Многие магазины, офисы и школы остались без кровли или были повреждены. Многочисленные рекламные щиты и телекоммуникационные столбы были повалены, а городские деревья выкорчеваны или сломаны вдоль основных дорог в Куангнине, Хайфоне, Хайзыонге, Ханое и других районах.
Значительный ущерб был нанесен и сельскохозяйственному производству: затоплены или уничтожены 121 500 гектаров риса и зерновых культур, повреждены или смыты более 1 000 садков для аквакультуры, в основном в Куангнинь.
Хотя тайфун ослаб до тропической депрессии и рассеивается в северо-западном регионе, ожидается, что его остатки принесут обильные осадки в северные провинции до конца 9 сентября, особенно на северо-западе, при этом среднее количество осадков составит 100-200 мм, а локальное количество достигнет 350 мм. Следовательно, в дополнение к усилиям по восстановлению, населенные пункты должны сохранять бдительность в отношении внезапных наводнений и оползней.
Местные власти и отрасли мобилизуют силы для срочного устранения ущерба, оценки потерь и оказания помощи жителям в стабилизации их повседневной жизни.
Министерство промышленности и торговли поручило энергетическим компаниям оценить ущерб и оперативно восстановить электросети, уделяя первоочередное внимание электроснабжению ключевых предприятий и промышленных зон.
Министерство национальной обороны и Министерство информации и коммуникаций дали указание телекоммуникационным компаниям быстро восстановить сети связи.
Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предоставили рекомендации по управлению операциями на водохранилищах для предотвращения повторных наводнений.
Ранее премьер-министр издал три срочных директивы о мобилизации всех министерств, отраслей и населенных пунктов для реагирования на ураган. В Хайфоне был создан полевой командный пункт во главе с заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха. Несколько министров и заместителей министров были направлены в прибрежные провинции и города для контроля и координации усилий по предотвращению шторма. Министерство национальной обороны и Министерство общественной безопасности мобилизовали силы для оказания помощи населению в подготовке к шторму и ликвидации его последствий.
Развернуто около 500 000 военнослужащих и более 10 100 единиц техники различных типов. Министерство общественной безопасности подготовило силы, оборудование и материалы для оказания поддержки в случае необходимости и координирует с местными властями действия по предотвращению стихийных бедствий, поиску и спасению людей, а также восстановлению. Министерство здравоохранения поручило всем подразделениям внимательно следить за развитием шторма и поддерживать круглосуточную работу служб экстренного реагирования.