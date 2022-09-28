Тайфун «Нору» не дает спать в центральных районах

Силы общественной безопасности и вооруженные силы занимаются устранением последствий урагана. Фото: ВИА

Руководители Передового руководящего комитета по реагированию на тайфун «Нору», а также руководители центральных населенных пунктов провели бессонную ночь 27 сентября, дежурив для реагирования на развитие тайфуна и оперативно давать инструкции по обеспечению безопасности местного населения.

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань, глава комитета, попросил пострадавшие населенные пункты оценить ущерб и оперативно оказать помощь людям в районах, сильно пострадавших от тайфуна. Утром 28 сентября шторм ослаб, о серьезных повреждений пока не сообщается, сказал он, призвав к сохранению осторожности даже после того, как тайфун прошел.

Тайфун вызвал сильный ветер и проливные дожди в Дананге, Куангнаме, Куангнгае, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Биньдине. 4 человека пострадали в Куангчи.

Единственным погибшим, о котором сообщалось на сегодняшний день, стал рыбак, который пропал без вести 26 сентября, направляясь на берег, чтобы избежать шторма. Его тело было найдено.

По данным Руководящего комитета, по состоянию на 4 часа утра 28 сентября очаг шторма находился между Данангом и Куангнамом, а скорость ветра достигала 117 км/ч.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в ближайшие 12 часов шторм будет двигаться на запад со скоростью 20-25 км/ч, прежде чем ослабнет до низкого давления. По состоянию на 16:00 28 сентября ожидается ветер в южном регионе Лаоса с порывами ветра 39-49 км/ч.

В следующие 12-24 часа область низкого давления продолжит двигаться на запад в сторону Таиланда./.



