Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Тайфун «Нору» не дает спать в центральных районах

Тайфун вызвал сильный ветер и проливные дожди в Дананге, Куангнаме, Куангнгае, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Биньдине. 4 человека пострадали в Куангчи.
  Силы общественной безопасности и вооруженные силы занимаются устранением последствий урагана. Фото: ВИА  

Руководители Передового руководящего комитета по реагированию на тайфун «Нору», а также руководители центральных населенных пунктов провели бессонную ночь 27 сентября, дежурив для реагирования на развитие тайфуна и оперативно давать инструкции по обеспечению безопасности местного населения.

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань, глава комитета, попросил пострадавшие населенные пункты оценить ущерб и оперативно оказать помощь людям в районах, сильно пострадавших от тайфуна. Утром 28 сентября шторм ослаб, о серьезных повреждений пока не сообщается, сказал он, призвав к сохранению осторожности даже после того, как тайфун прошел.

Тайфун вызвал сильный ветер и проливные дожди в Дананге, Куангнаме, Куангнгае, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Биньдине. 4 человека пострадали в Куангчи.

Единственным погибшим, о котором сообщалось на сегодняшний день, стал рыбак, который пропал без вести 26 сентября, направляясь на берег, чтобы избежать шторма. Его тело было найдено.

По данным Руководящего комитета, по состоянию на 4 часа утра 28 сентября очаг шторма находился между Данангом и Куангнамом, а скорость ветра достигала 117 км/ч.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в ближайшие 12 часов шторм будет двигаться на запад со скоростью 20-25 км/ч, прежде чем ослабнет до низкого давления. По состоянию на 16:00 28 сентября ожидается ветер в южном регионе Лаоса с порывами ветра 39-49 км/ч.

В следующие 12-24 часа область низкого давления продолжит двигаться на запад в сторону Таиланда./.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон находится с официальным визитом в Германии

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон находится с официальным визитом в Германии

По приглашению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок министр иностранных дел Буй Тхань Шон посетил Германию с официальным визитом с 26 по 27 сентября с целью развития отношений между двумя странами.
ПОДРОБНЕЕ

Top