НОВОСТИ
Тайфун «Матмо» движется в направлении Восточного моря, угрожая северным районам Вьетнама
Новая угроза возникла всего через несколько дней после того, как тайфун «Буалой» обрушился на север Вьетнама, унеся жизни или оставив пропавшими без вести 65 человек, ранив 153 и нанеся первоначальный экономический ущерб более чем в 12,8 триллиона донгов (485 млн долларов США).
Местные власти всё ещё продолжают ремонт домов и расчистку последствий, однако приближение тайфуна «Матмо» создаёт дополнительное давление на уже напряжённые усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.