Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Тайфун «Матмо» движется в направлении Восточного моря, угрожая северным районам Вьетнама

Тайфун «Матмо» движется в сторону Восточного моря и, как ожидается, в ближайшие дни усилится, вызвав штормовое волнение, сильные дожди и наводнения на территории Северного и Северо-Центрального Вьетнама.
  Положение и траектория движения тайфуна «Матмо». (Источник: Национальный гидрометеорологический центр  
По данным синоптиков, после входа в акваторию Восточного моря 4 октября циклон продолжит усиливаться. Существует очень высокая угроза схода селевых потоков и оползней в горных районах, а также риска городских наводнений в низменных зонах.

Новая угроза возникла всего через несколько дней после того, как тайфун «Буалой» обрушился на север Вьетнама, унеся жизни или оставив пропавшими без вести 65 человек, ранив 153 и нанеся первоначальный экономический ущерб более чем в 12,8 триллиона донгов (485 млн долларов США).

Местные власти всё ещё продолжают ремонт домов и расчистку последствий, однако приближение тайфуна «Матмо» создаёт дополнительное давление на уже напряжённые усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с речью на VIII съезде партийной организации Центрального органа общественной безопасности на срок 2025–2030 гг., который открылся 4 октября в Ханое.
ПОДРОБНЕЕ

Top