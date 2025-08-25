Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Тайфун «Каджики»: жителям пострадавших районов запрещено выходить на улицу с 11:00 до 18:00 25 августа

Вице-премьер поручил местным властям, учреждениям и компетентным силам оперативно мобилизовать ресурсы для обеспечения безопасности населения с настоящего момента и до 11:00 25 августа; организовать и привлечь силы полиции для контроля за тем, чтобы жители не выходили на улицу с 11:00 до 18:00 25 августа.
  Движение тайфуна Каджики 25 августа. Фото: ВИА  

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в настоящее время центр тайфуна №5 (Каджики) находится примерно в 160 км к восточно-юго-востоку от провинции Нгеан, около 145 км к востоку от провинции Хатинь и примерно в 155 км к восточно-северо-востоку от северной части провинции Куангчи. Максимальная скорость ветра достигает 14 баллов, порывы — до 17 баллов.

Согласно прогнозу, днём 25 августа тайфун окажет влияние на прибрежные акватории и сушу в провинциях от южной части Тханьхоа до северной части Хатиня.

Утром 25 августа вице-премьер правительства Чан Хонг Ха провёл экстренное совещание по вопросам реагирования на тайфун №5.

Вице-премьер поручил местным властям, учреждениям и компетентным силам оперативно мобилизовать ресурсы для обеспечения безопасности населения с настоящего момента и до 11:00 25 августа; организовать и привлечь силы полиции для контроля за тем, чтобы жители не выходили на улицу с 11:00 до 18:00 25 августа.

По прогнозам, во время и после тайфуна ожидаются сильные осадки; в низинах и уязвимых районах высока вероятность опасных наводнений, паводков и оползней. В связи с этим вице-премьер подчеркнул, что хотя на данный момент приоритетом остаётся противодействие тайфуну, необходимо иметь чёткий план действий: определить уязвимые зоны, подверженные затоплению и оползням, чтобы своевременно направлять силы и средства для устранения последствий и обеспечения проходимости дорог.

В связи со сложным развитием тайфуна восемь провинций от Ниньбиня до Куангнгаи ввели запрет на выход в море. К 20:00 24 августа все рыболовные суда из провинций от Куангниня до Хюэ уже вернулись к берегу и бросили якорь, на море не осталось ни одного судна.

Провинции и города, находящиеся под воздействием тайфуна, завершили эвакуацию жителей из небезопасных домов в прибрежных районах, зонах с риском глубокого затопления, селевых потоков и оползней. Обеспечиваются тыловое снабжение, продовольствие, питьевая вода, санитарные условия для населения в местах эвакуации. Жителям запрещено возвращаться домой до полного прекращения действия тайфуна.

Местным жителям в районах, пострадавших от тайфуна №5, запрещается выходить на улицу с 9:00 25 августа и до полного прекращения воздействия сильного ветра и шторма.

По состоянию на 6:00 25 августа в провинциях и городах от Ниньбиня до Хюэ было эвакуировано 9 820 домохозяйств, всего 29 753 человека. В настоящее время на местах продолжается эвакуация жителей из опасных зон.


