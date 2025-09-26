Тайфун «Буалой» оценивается как мощный, факторов ослабления пока нет

Во второй половине дня 26 сентября заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нгуен Хоанг Хиеп провёл заседание по мерам реагирования на тайфун «Буалой» (тайфун № 10), отметив, что это сильный циклон, и в настоящее время отсутствуют факторы, которые могли бы снизить его интенсивность.



Из-за высокой скорости перемещения тайфуна все мероприятия на море должны быть организованы максимально оперативно: необходимо срочно отзывать суда из опасной зоны, заранее вводить запрет выхода в море - вплоть до 48 часов до предполагаемого выхода тайфуна на сушу.



Предполагается, что прямое воздействие будет ощущаться утром 29 сентября (в начале недели). В 13:00 26 сентября центр тайфуна находился над Филиппинами, скорость ветра достигала 11-й категории с порывами до 14-й. Вечером того же дня тайфун войдёт в Восточное море, постепенно усиливаясь до 13-й категории с порывами до 16-й, и, как ожидается, утром 29 сентября выйдет на сушу в районе провинций Тханьхоа – Хатинь с силой до 12-й категории и порывами до 15-й.



Министерство национальной обороны поручило подразделениям от Военного округа 1 до Военного округа 7 организовать возвращение судов из прибрежных районов от Куангнинь до Ламдонг в безопасные места; предусмотрены меры на случай неблагоприятных сценариев, готово развертывание передового командного пункта в Военном округе 4. Номер единой горячей линии 112 по приёму экстренной информации о стихийных бедствиях должен быть широко доведён до населения.