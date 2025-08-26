НОВОСТИ
Тайфун №5 вышел на сушу в районе Нгеан-Хатинь, в шести провинциях Северного и Центрального Вьетнама идут сильные дожди
В связи с влиянием тайфуна №5, на станции Баклонгви (Хайфонг) наблюдался сильный ветер силой 7 баллов, с порывами до 9 баллов; на станции Кото (Куангнинь) — ветер 7 баллов, порывы до 10 баллов; на станции Байчай (Куангнинь) — ветер 6 баллов, порывы до 8 баллов; на станции Ванлы (Ниньбинь) — ветер 8 баллов, порывы до 9 баллов.
На станции Зиенчау (Нгеан) ветер достигал 9 баллов, с порывами до 11; на станции Куйньлыу (Нгеан) — 7 баллов, порывы до 10; на станции Хонгыу (Нгеан) — 8 баллов, порывы до 11.
На станции Хоаньшон (Хатинь) ветер 7 баллов, порывы до 9; на станции Киань (Хатинь) — 8 баллов, порывы до 11; на станции Камньыонг (Хатинь) — 9 баллов, порывы до 12; на станции Конко (Куангчи) — 6 баллов, порывы до 8.
Подъём воды из-за тайфуна составил: в Шамшон (Тханьхоа) — 1,01 м, в Хонгыу (Нгеан) — 1,66 м, в Вунганг (Хатинь) — 0,51 м. В провинциях Северной дельты, от Тханьхоа до Куангчи, наблюдались дожди от умеренных до сильных, местами очень сильные — более 500 мм.
За последние 3 часа тайфун №5 почти не сместился, его интенсивность ослабла до 11–12 баллов, порывы до 13–14.
По состоянию на 17:00 25 августа, центр тайфуна находился примерно на широте 18,3° с. ш.; долготе 105° в. д., на суше в прибрежной зоне провинций Нгеан — Хатинь.
Ожидается, что в течение следующих 3 часов тайфун будет смещаться на запад-северо-запад со скоростью 10–15 км/ч. Из-за медленного продвижения сохраняется риск воздействия сильного ветра от тайфуна №5.
К 22:00 25 августа центр тайфуна будет находиться в районе 18,6° с. ш.; 105,2° в. д., на суше провинций Тханьхоа — Хатинь. Сила ветра 8–9 баллов, порывы до 11. Опасная зона: от 17 до 20,5° с. ш.; к западу от 109° в. д. Уровень риска стихийных бедствий — 3 в северной части залива Бакбо (включая спецрайон Баклонгви), в акватории от Тханьхоа до Куангчи (включая остров Хонгыу).
К 4:00 26 августа центр тайфуна окажется примерно на широте 18,8° с. ш.; долготе 104,2° в. д., на территории Центрального Лаоса. Сила ветра 6 баллов, порывы до 8. Опасная зона: от 17 до 20,5° с. ш.; к западу от 108,5° в. д. Уровень риска стихийных бедствий — 3 в северной части залива Бакбо (включая спецрайон Баклонгви), в акватории от Тханьхоа до Куангчи (включая остров Хонгыу).
Прогнозируется, что в течение следующих 24 часов тайфун продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 20 км/ч, постепенно ослабевая и превращаясь в зону пониженного давления.
К 16:00 26 августа зона пониженного давления будет находиться примерно на широте 19,3° с. ш.; долготе 101,4° в. д., на территории Центрального Лаоса. Сила ветра ниже 6 баллов.
Предупреждение: уровень риска стихийных бедствий из-за селевых потоков, оползней и просадки почвы вследствие дождей и стока — 1, в пров. Хатинь — уровень 2. Сели и оползни могут крайне негативно повлиять на окружающую среду, угрожать жизни населения, вызвать локальные транспортные заторы, нарушить передвижение транспорта, разрушить гражданские и экономические объекты, нанести ущерб производственной и социально-экономической деятельности. Гидрометеорологическое ведомство рекомендует местным властям внимательно проверять узкие места русел рек и уязвимые участки, чтобы принять меры по предотвращению и реагированию.
С 00:00 до 16:00 25 августа на территории провинций Футхо, Куангнинь и от Тханьхоа до Куангчи прошли дожди от сильных до очень сильных, например: Ванмай (Футхо) — 135,2 мм; Фонгкок (Куангнинь) — 125,2 мм; Байтхыонг (Тханьхоа) — 185,4 мм; Йентхыонг (Нгеан) — 172,4 мм; Хо Тхыонгтуй (Хатинь) — 542,6 мм; Хо Сонграк (Хатинь) — 476,8 мм; Хо Сонгтай (Куангчи) — 328,8 мм; Хо Вукчон (Куангчи) — 307 мм и др.
Модель влажности почвы показывает, что в ряде районов указанных провинций грунт уже близок к насыщению (свыше 85%) или достиг состояния насыщения.