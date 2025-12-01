Тайфун №15 почти не смещается, направляется к восточному побережью провинций Зялай – Даклак

Тайфун №15 сохраняет свою силу, почти не смещается и движется в направлении восточного побережья провинций Зялай – Даклак.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в 19:00 30 ноября центр тайфуна находился на широте около 14,3° с.ш. и долготе 112,2° в.д., в северо-западной части центрального района Восточного моря. Максимальная скорость ветра вблизи центра достигала 9-й категории (75–88 км/ч), порывы – до 11-й категории. Тайфун практически не смещался.

Прогноз до 19:00 1 декабря: тайфун будет в северо-западной части центрального района Восточного моря, примерно в 240 км к востоку от восточного побережья провинций Зялай – Даклак, смещаясь на запад-юго-запад со скоростью около 5 км/ч и постепенно ослабевая. Максимальный ветер – 8-я категория, порывы – до 11-й категории.

Зона влияния: северо-западная часть центрального района Восточного моря; уровень опасности – 3.

Прогноз до 19:00 2 декабря: тайфун будет находиться в акватории от Зялай до Кханьхоа, примерно в 130 км к востоку от восточного побережья провинций Зялай – Даклак, смещаясь на юго-запад со скоростью 5–10 км/ч и продолжая ослабевать. Ветер – 6-я категория, порывы – до 9-й категории.

Зона влияния: северо-западная часть центрального района Восточного моря и акватория от Зялай до Кханьхоа; уровень опасности – 3.

К 7:00 3 декабря тайфун будет находиться в прибрежных водах от Зялай до Кханьхоа, смещаясь на юго-запад со скоростью 5–10 км/ч и ослабевая до тропической депрессии. Скорость ветра – ниже 6-й категории.

Под влиянием тайфуна в северо-западной части центрального района Восточного моря ожидается ветер 7-й категории, вблизи зоны прохождения центра тайфуна – 8–9-я категории, порывы – до 11-й; высота волн 2–4 м, вблизи центра – 4–6 м; очень сильное волнение.

Все суда, находящиеся в указанных опасных районах, могут подвергаться воздействию гроз, шквалов, сильных ветров и больших волн.