Тайфун № 11 "Матмо" ослаб, с полудня до вечера 6 октября в Ханое ожидаются сильные дожди
В тот же день прогнозируется, что остаточная циркуляция тайфуна № 11 принесёт в Ханой сильные дожди (50–100 мм, местами более 150 мм). Во время гроз возможны смерчи, молнии и шквалистый ветер.
В 7:00 6 октября центр тропической депрессии находился примерно на 22,0° с.ш.; 107,1° в.д., на юге провинции Гуанси (Китай). Максимальная скорость ветра вблизи центра достигала 7 баллов (50–61 км/ч), порывы — до 9 баллов. Движение на запад со скоростью 20–25 км/ч.
К 19:00 6 октября тропическая депрессия вышла на территорию горных районов Северного Вьетнама, сила ветра упала ниже 6 баллов. Сохраняя направление на запад-северо-запад со скоростью 20–25 км/ч, система ослабла до области пониженного давления. Под воздействие попали районы северной части Тонкинского залива , а также прибрежные территории провинций Куангнинь и Лангшон. Уровень стихийной угрозы — 3.
Из-за влияния тропической депрессии утром 6 октября в северной части Тонкинского залива (включая остров Баклонгви) ветер достигал 6 баллов, порывы — до 8 баллов, высота волн — 2–3 м, что создавало опасные условия для судоходства.
На суше, в провинциях Куангнинь и Лангшон, утром 6 октября отмечался ветер силой 5 баллов, местами — до 6 баллов, с порывами 7–8 баллов. С утра 6 октября до конца ночи 7 октября в горных и среднегорных районах Северного Вьетнама ожидаются сильные дожди и грозы, количество осадков — 100–200 мм, местами свыше 300 мм.
Предупреждается об опасности сверхинтенсивных дождей (свыше 150 мм за 3 часа). В низменных районах Северного Вьетнама и провинции Тханьхоа прогнозируются умеренные и сильные дожди (50–150 мм), местами — свыше 200 мм.