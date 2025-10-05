Тайфун Матмо направляется в провинцию Куангнинь с мощными ветрами

В 22:00 5 октября тайфун, как ожидается, будет находиться в акватории у побережья Куангниня с ветрами 11–12 уровня и порывами до 15 уровня, двигаясь на запад-северо-запад со скоростью 20–25 км в час. Под воздействием стихии окажутся северо-западная часть северного района Восточного моря, северная часть залива Тонкин, а также прибрежные провинции от Куангниня до Хынгьена и Лангшона. Уровень риска стихийного бедствия оценивается как третий.



К 10 часам утра 6 октября, по прогнозам, тайфун достигнет пограничного района между провинцией Лангшон (Вьетнам) и Гуанси (Китай), с ветром 6–7 уровня и порывами до 9 уровня, продолжая движение на запад-северо-запад со скоростью около 20 км в час. Зона воздействия шторма по-прежнему охватывает северную часть залива Тонкин и прибрежные провинции от Куангниня до Хынгьена, включая Лангшон. Уровень риска стихийного бедствия остаётся на отметке 3.



К 22 часам 6 октября тайфун ослабеет до тропической депрессии над северными горными районами страны, с ветром ниже 6 уровня и направлением движения на запад-северо-запад со скоростью около 20 км в час.



Из-за воздействия тайфуна в северо-западной акватории северной части Восточного моря ожидаются сильные ветры 8–10 уровня, усиливающиеся до 11–13 уровней вблизи центра шторма, с порывами до 15–16 уровня. Высота волн прогнозируется на уровне 4–6 метров, достигая 6–8 метров у глаза шторма, что вызовет крайне бурное море с разрушительной силой, способной потопить даже крупные суда.



Прибрежные и островные районы провинций Куангнинь и Хайфон испытают штормовой нагон воды высотой 0,4–0,6 м. Низменным прибрежным и устьевым зонам рекомендуется принять меры предосторожности против затоплений и высоких волн, начиная с полудня и вечера 5 октября.



Погодные условия в море и прибрежных районах во время шторма будут крайне опасными, небезопасно для всех судов и прибрежных сооружений в затронутых районах. Сильный ветер, высокие волны и штормовые нагоны могут опрокинуть или разрушить суда и вызвать прибрежные наводнения.



С ночи 5 октября по ночь 7 октября на северных срединных и горных территориях ожидаются сильные и очень сильные дожди, с общим количеством осадков 150–250 мм, местами - свыше 400 мм.



В северной дельте и провинции Тханьхоа прогнозируются умеренные и сильные дожди - от 70 до 150 мм, местами - более 200 мм. В отдельных районах интенсивность осадков может превышать 150 мм за три часа.



Общее количество осадков за период с 5 по 7 октября составит 150–250 мм в северных горных и срединных районах, местами - более 400 мм, в то время как в северной дельте и провинции Тханьхоа – 70-150 мм, местами - свыше 200 мм.



Сильные дожди могут вызвать подтопления в низменных и городских районах, внезапные паводки на малых реках и ручьях, а также оползни на крутых склонах.

Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF) также предупредил о возможных наводнениях на реках северных регионов и в провинции Тханьхоа, с уровнем стихийной опасности 2.



По данным Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), под прямое воздействие тайфуна могут попасть аэропорты Вандон (провинция Куангнинь) и Катби (город Хайфон).



Международный аэропорт Нойбай в Ханое, а также аэропорты Тхосуан, Винь и Диенбьен, расположенные соответственно в провинциях Тханьхоа, Нгеан и Диенбьен, получили указание внимательно следить за ситуацией и быть готовыми к любым непредсказуемым изменениям погодных условий