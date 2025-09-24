Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Тайфун вышел на юг провинции Гуандун (Китай) и ослаб, перестал быть супертайфуном

Информация о развитии тайфуна № 9. Доктор, заместитель директора Национального центра гидрометеорологических прогнозов Хоанг Фук Лам сообщил, что утром 24 сентября после выхода в прибрежные воды юга провинции Гуандун (Китай) супертайфун ослаб до 15-й категории (и более не считается супертайфуном).
  Центр тайфуна № 9 в 7 часов утра 24 сентября. Фото: распространено ВИА  
По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов, в 7 часов утра координаты центра тайфуна находились примерно на 21,3° северной широты и 113,7° восточной долготы, в 620 км к востоку от города Монгкай (провинция Куангнинь). Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 15-й категории (167–183 км/ч), порывы превышали 17-ю категорию. Тайфун двигался в направлении запад-северо-запад со скоростью около 20 км/ч.

Развитие тайфуна № 9 в ближайшие дни будет следующим:

К 7 часам утра 25 сентября тайфун будет находиться в акватории у побережья провинций Куангнинь – Хайфон со скоростью ветра 10–11-й категории, порывы — выше 13-й категории. Он будет двигаться на северо-запад со скоростью 20–25 км/ч и постепенно ослабевать.
Район воздействия: северная часть Северо-Восточного моря — уровень риска стихийных бедствий 4; северная часть Тонкинского залива, северо-восточная часть Северного Вьетнама — уровень риска 3.

К 7 часам утра 26 сентября тайфун выйдет на сушу в северо-западной части Северного Вьетнама со скоростью ветра ниже 6-й категории. Он будет двигаться на запад со скоростью 25–30 км/ч и далее ослабнет до тропической депрессии, а затем — до зоны пониженного давления.
Район воздействия: северо-западная часть Северо-Восточного моря, северная часть Тонкинского залива, северо-восток Северного Вьетнама — уровень риска 3.

Под воздействием тайфуна:

На севере Северо-Восточного моря ожидается ветер 10–12-й категории, вблизи центра тайфуна — 13–15-й категории, порывы — выше 17-й категории; высота волн — свыше 10 м; сильное волнение.

С полудня 24 сентября в восточной части северной акватории Тонкинского залива (включая специальный район Баклонгви) ветер постепенно усилится до 6–7-й категории, порывы — до 9-й категории.
С ночи 24 сентября в северной части Тонкинского залива (включая специальные районы Баклонгви, Вандон, Кото, Катхай и остров Хонзау) ветер усилится до 8-й категории, волны — 2–4 м; вблизи центра тайфуна — 9–11-й категории, порывы — до 13-й категории, волны — 3–5 м; сильное волнение.

В прибрежных районах провинции Куангнинь ожидается штормовой нагон воды высотой 0,4–0,6 м. Рыбацкие суда и морепродуктовые фермы у берега подвергнутся сильному воздействию ветра, волн и нагонной воды.

На суше:

С предрассветных часов 25 сентября в прибрежных районах от Куангниня до Ниньбиня ветер усилится до 6–7-й категории, вблизи центра тайфуна — до 8–9-й категории, порывы — до 11-й категории. Во внутренних районах северо-восточной части Северного Вьетнама — ветер 5-й категории, местами — до 6-й, порывы — до 7–8-й категории.

С ночи 24 сентября до конца ночи 26 сентября в Северном Вьетнаме, Тханьхоа и Нгеане ожидаются сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков 100–250 мм, в отдельных районах — более 400 мм. Следует учитывать риск ливней высокой интенсивности, способных вызвать затопления в городах.

Сильные дожди могут привести к затоплению низинных районов, образованию селевых потоков на малых реках и ручьях, а также к оползням на горных склонах.

ВИА/ИЖВ

