Тайский Central Retail планирует расширить инвестиции во Вьетнам

Central Retail, основное розничное подразделение группы, выделило 30 млрд. бат (848 млн. долл. США) для инвестиций во Вьетнаме, где намерено увеличить продажи до 100 млрд. бат в течение следующих 5 лет по сравнению с нынешними 38,6 млрд. бат, согласно своей бизнес-стратегии, опубликованной в годовом отчете.

План соответствует прогнозам аналитиков, которые ожидают, что устойчивая экономика Вьетнама продолжит расти после пандемии. Согласно этим прогнозам, розничный сектор страны будет расти на 9% в год и составит около 150 млн. долл. США.

«Central Retail имеет сильное присутствие на рынке во Вьетнаме, на который она вышла более 20 лет назад», — сказал аналитик Kasikorn Research Center, цитируемый Nikkei Asia. «На этот раз группа сместит фокус инвестиций с обычных магазинов на технологии, чтобы расширить свою торговую платформу и расширить клиентскую базу».

Central Retail имеет 340 торговых центров и магазинов, а также 10 розничных брендов во Вьетнаме, включая Go! Mall, Nguyen Kim, SuperSports и Top Market, работая в сфере продажи электроники, спортивной одежды и продуктов.

У компании также есть BIPBIP, платформа электронной коммерции для продуктов питания и продуктовых магазинов, на которой представлено более 12.000 наименований товаров и которая имеет 12-миллионную клиентскую базу.

Central Retail надеется, что ее инвестиции в размере 30 млрд. бат помогут ей стать крупнейшей во Вьетнаме платформой для розничной торговли продуктами питания и недвижимостью.

Помимо расширения существующих операций, он также будет стремиться покупать предприятия, которые могут помочь расширить его охват.

Компания продвигает бизнес-стратегию, которую она называет «многоканальной», которая позволяет онлайн-потребителям выбирать, забирать ли их заказы или доставлять их. Central Retail ожидает, что омниканальные продажи составят более 15% от общего объема компании в течение следующих нескольких лет, по сравнению с нынешними 8%.