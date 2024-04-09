Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Тайский журналист называл Фукуок роскошным, стильным местом с более низкими ценами, чем в Таиланде

Таиландская газета Nation Story опубликовала статью, в которой рассказывается о впечатлениях, которые нельзя упустить на острове Фукуок во Вьетнаме, подчеркнув, что цены на местные туристические услуги в два раза ниже, чем в Таиланде, и рекомендуется провести там не менее пяти дней, чтобы в полной мере насладиться «жемчужным островом». Автор статьи Тасанея Ратвонг назвала Фукуок «райским островом» Вьетнама, который предлагает богатый опыт, отвечающий разнообразным запросам туристов.

«Остров стал глобальной туристической точкой притяжения для туристов, ищущих уникальную природную красоту и множество захватывающих впечатлений», - прокомментировала Тасанея Ратвонг.

Что больше всего привлекло тайского репортера во время путешествия по Фукуоку, так это приемлемая стоимость.

«Цены на проживание и питание здесь намного дешевле, чем в Таиланде. Даже свежие морепродукты стоят в два раза дешевле, чем в Таиланде», - прокомментировала она, сравнивая конкретные цены на услуги на жемчужном острове Вьетнама с некоторыми известными туристическими направлениями в королевстве Таиланд.

Во время своего путешествия Тасанею больше всего впечатлила южная часть Фукуока. Поэтому она разделила свои впечатления об острове на три основные части. Любителям искусства и культуры женщина-репортер предложила посетить Sunset Town. Тем, кто хочет найти настоящий тропический рай - курорты мирового класса в районе Байкем. А любителям приключений - потратить как минимум день на то, чтобы подняться по канатной дороге на остров Хонтом и полюбоваться прекрасными видами Фукуока сверху, а также заняться снорклингом.

Тасанея не только получила приятные впечатления, но и была особенно впечатлена природной красотой южной части острова Фукуок. Она была очарована пляжами Байкем и Байкан - двумя пляжами, которые неоднократно отмечались международными СМИ. Канадская авиакомпания Flight Network признала Байкем одним из 50 самых красивых пляжей на планете.

Тайская журналистка отметила, что такого трехдневного тура, как у нее, было недостаточно чтобы в полной мере насладиться этими впечатлениями. «Туристам требуется не менее пяти дней, чтобы познакомиться с островом», - подчеркнул Тасанея.

Благодаря разумным ценам, удивительной природной красоте, разнообразным культурным впечатлениям и первоклассным курортным условиям Фукуок привлекает все больше тайских туристов. Для Жемчужного острова это успех в привлечении тайских туристов, ведь в Таиланде уже есть такие известные туристические острова как Пхукет, Ко Самуи и Краби. Кроме того, тенденция выбора Фукуока в качестве места назначения среди тайских туристов, вероятно, усилится благодаря удобным прямым рейсам из Бангкока, которые занимают у посетителей всего 1 час 50 минут, чтобы добраться до жемчужного острова.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял руководителей крупных китайских корпораций

Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял руководителей крупных китайских корпораций

В рамках своего официального визита в Китай 9 апреля в Пекине председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял руководителей крупных корпораций и компаний Китая.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top