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Тайский журналист называл Фукуок роскошным, стильным местом с более низкими ценами, чем в Таиланде
«Остров стал глобальной туристической точкой притяжения для туристов, ищущих уникальную природную красоту и множество захватывающих впечатлений», - прокомментировала Тасанея Ратвонг.
Что больше всего привлекло тайского репортера во время путешествия по Фукуоку, так это приемлемая стоимость.
«Цены на проживание и питание здесь намного дешевле, чем в Таиланде. Даже свежие морепродукты стоят в два раза дешевле, чем в Таиланде», - прокомментировала она, сравнивая конкретные цены на услуги на жемчужном острове Вьетнама с некоторыми известными туристическими направлениями в королевстве Таиланд.
Во время своего путешествия Тасанею больше всего впечатлила южная часть Фукуока. Поэтому она разделила свои впечатления об острове на три основные части. Любителям искусства и культуры женщина-репортер предложила посетить Sunset Town. Тем, кто хочет найти настоящий тропический рай - курорты мирового класса в районе Байкем. А любителям приключений - потратить как минимум день на то, чтобы подняться по канатной дороге на остров Хонтом и полюбоваться прекрасными видами Фукуока сверху, а также заняться снорклингом.
Тасанея не только получила приятные впечатления, но и была особенно впечатлена природной красотой южной части острова Фукуок. Она была очарована пляжами Байкем и Байкан - двумя пляжами, которые неоднократно отмечались международными СМИ. Канадская авиакомпания Flight Network признала Байкем одним из 50 самых красивых пляжей на планете.
Тайская журналистка отметила, что такого трехдневного тура, как у нее, было недостаточно чтобы в полной мере насладиться этими впечатлениями. «Туристам требуется не менее пяти дней, чтобы познакомиться с островом», - подчеркнул Тасанея.
Благодаря разумным ценам, удивительной природной красоте, разнообразным культурным впечатлениям и первоклассным курортным условиям Фукуок привлекает все больше тайских туристов. Для Жемчужного острова это успех в привлечении тайских туристов, ведь в Таиланде уже есть такие известные туристические острова как Пхукет, Ко Самуи и Краби. Кроме того, тенденция выбора Фукуока в качестве места назначения среди тайских туристов, вероятно, усилится благодаря удобным прямым рейсам из Бангкока, которые занимают у посетителей всего 1 час 50 минут, чтобы добраться до жемчужного острова.