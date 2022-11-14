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Тайские СМИ подчеркнули важность визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Таиланд
Издание отмечает, что визит ознаменует собой новую веху в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, установленного в 2013 году.
Президент Нгуен Суан Фук во главе высокопоставленной делегации Вьетнама посетит Таиланд с визитом перед тем, как он примет участие в 29-м саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Таиланде с 16 по 19 ноября.
Автор статьи подтвердил, что Таиланд с нетерпением ждет визита вьетнамского президента Нгуен Суан Фука в обстановке, когда в регионе и мире наблюдается резкое изменение ситуации с безопасностью, и две страны ищут новые подходы к дальнейшему углублению сотрудничества и дружбы в рамках Комиссии по реке Меконг и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с целью поддержания мира и стабильности в регионе.
Назвав Вьетнам основным локомотивом развития субрегиона реки Меконг, особенно реализации возрождающейся Стратегии экономического сотрудничества Айявади-Чао-Прайя-Меконг (ACMECS), автор статьи подчеркнул, что Вьетнам сыграл важную роль в выявлении проблем, связанных с рекой Меконг, таких как управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия, миграция и рыбные запасы...
В 2020 году в качестве председателя АСЕАН Вьетнам помог другим странам субрегиона реки Меконг укрепить отношения с диалоговыми партнерами ассоциации. Например, США расширили взаимодействие с субрегионом и успешно реализовали Инициативу Нижнего Меконга, и обе стороны запустили более динамичное партнерство между Меконгом и США. Соединенные Штаты превратили план развития реки Меконг в важную часть своей Индо-Тихоокеанской стратегии.
В статье говорится, что за прошедшие годы отношения между Вьетнамом и Таиландом активно развивались в различных областях. Во время вспышки пандемии коронавируса, хотя у руководителей двух стран не было возможности встречаться лично, в рамках двусторонних механизмов, таких как Смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, Группа политических консультантов, Совместная рабочая группа по сотрудничеству в области политики и безопасности, Смешанная комиссия по торговле..., в онлайн-формате по-прежнему проводились дискуссии и консультации.
Вьетнам является вторым по величине торговым партнером Таиланда среди стран АСЕАН, после Малайзии. В 2021 году объем двусторонней торговли составил 19,4 млрд. долл. США, что на 17,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Таиланд занимает 8-е место в мире по объему иностранных инвестиций во Вьетнам, осуществляя в общей сложности 644 проекта с общим объемом инвестиций в размере более 13 млрд. долл. США, а среди стран АСЕАН он занимает второе место, после Сингапура.