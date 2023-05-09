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Таблица медалей SEA Games 32 за 8 мая: Вьетнам догоняет Камбоджу
Вьетнам уверенно поднялся на второе место в таблице медалей, завоевав в общей сложности 30 золотых, 29 серебряных и 35 бронзовых медалей и отстает от хозяина турнира Камбоджи всего на 7 золотых медалей и, вероятно, скоро превзойдет принимающую сторону, завоевавшую 37 золотых, 31 серебряную и 31 бронзовую медали.
Делегация Таиланда заняла третье место в общей таблице (27 золотых медалей, 22 серебряных медали и 23 бронзовых медали), за ней следуют Индонезия 22, 19, 43), Филиппины 18, 29, 32), Сингапур (16, 11), Малайзия (10, 13, 25), Мьянма (8, 7, 23), Лаос (4, 7, 27).
Без золотой медали пока остались Бруней и Восточный Тимор.
9 мая спортивная делегация Вьетнама примет участие во многих сильных видах спорта, таких как легкая атлетика, плавание, Вовинам.