Таблица медалей SEA Games 32 за 8 мая: Вьетнам догоняет Камбоджу

Победив Малайзию, сборная U22 Вьетнам досрочно вышла в полуфинал. Фото: ВИА

Вьетнамские спортсмены очень успешно провели третий официальный соревновательный день, завоевав еще 15 золотых медалей. Легкая атлетика и боевые искусства Кун Бокатор помогли Вьетнаму прорваться на второе место в таблице медалей. На стадионе «Мородок Течо» спортсменка Нгуен Тхи Оань успешно защитила золотую медаль, завоеванную ею в беге на 5000 м на SEA Games 31. Еще одну золотую медаль завоевали легкоатлеты 8 мая в смешанной мужской и женской эстафете 4х400 м. Боевое искусство Кун Бокатор стало «золотым прииском» для вьетнамской спортивной делегации, когда оно принесло сразу 6 золотых медалей.Вьетнам уверенно поднялся на второе место в таблице медалей, завоевав в общей сложности 30 золотых, 29 серебряных и 35 бронзовых медалей и отстает от хозяина турнира Камбоджи всего на 7 золотых медалей и, вероятно, скоро превзойдет принимающую сторону, завоевавшую 37 золотых, 31 серебряную и 31 бронзовую медали.Делегация Таиланда заняла третье место в общей таблице (27 золотых медалей, 22 серебряных медали и 23 бронзовых медали), за ней следуют Индонезия 22, 19, 43), Филиппины 18, 29, 32), Сингапур (16, 11), Малайзия (10, 13, 25), Мьянма (8, 7, 23), Лаос (4, 7, 27).Без золотой медали пока остались Бруней и Восточный Тимор.9 мая спортивная делегация Вьетнама примет участие во многих сильных видах спорта, таких как легкая атлетика, плавание, Вовинам.