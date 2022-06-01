С 9:00 1 июня на скоростной автомагистрали Ханой-Хайфон плата за проезд будет взиматься электронным способом ETC

На въезде находится 9 полос с автоматами по электронному взиманию платы за проезд. Фото: ВИА

Согласно плану Главного управления автомобильных дорог Вьетнама, ровно с 9 часов утра 1 июня на скоростной автомагистрали Ханой-Хайфон была официально введена система электронного сбора за проезд ETC.

В интервью журналисту Вьетнамского информационного агентства (ВИА) 31 мая Ву Хыу Тхань, заместитель генерального директора корпорации развития инфраструктуры и финансовых инвестиций (VIDIFI), подразделения управления скоростной автомагистрали Ханой-Хайфон, сказал, что подготовка к электронному взиманию сбора за проезд (ETC) на всей скоростной автомагистрали Ханой-Хайфон, завершена.

По его словам, система ETC уже два года тестируется на автомагистрали Ханой-Хайфон и все возможные проблемы, такие как ошибки с картами, недостаточное количество средств на счету водителей и т. д., были учтены и минимизированы.

Кроме того, VIDIFI обратился к поставщику услуг ETC с просьбой организовать дополнительные пункты выдачи карт на въездах и выездах скоростной автомагистрали Ханой-Хайфон. Пополнение счета занимает всего несколько минут.

В случае возникновения каких-либо проблем на станциях есть дежурные сотрудники, которые разрешат все вопросы водителей.

По данным компании VIDIFI, в настоящее время около 90% транспортных средств на автомагистрали Ханой-Хайфон наклеили себе карточки ETC, из них 70% уже пополнили счет. Это показывает эффективность информационной работы. Тем не менее существуют еще 30% водителей, которые еще не пополнили счет, что может стать причиной заторов на въездах на автомагистраль.



