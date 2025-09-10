Báo Ảnh Việt Nam

С 9 сентября во Вьетнаме стартует пилотный проект рынка криптоактивов

Правительство Вьетнама приняло Резолюцию №5/2025/NQ-CP о запуске пилотного проекта рынка криптоактивов с 9 сентября.
  Иллюстрация цифровой валюты Биткоин. Фото: Reuters/ВИА  
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подписал Резолюцию №5/2025/NQ-CP 9 сентября 2025 года о внедрении пилотного рынка криптоактивов во Вьетнаме.

Резолюция регулирует пилотный выпуск и размещение криптоактивов, организацию рынка их оборота и предоставление услуг с криптоактивами, а также государственное регулирование рынка криптоактивов во Вьетнаме.

Субъектами пилотного проекта могут быть: организации, предоставляющие услуги с криптоактивами; организации, выпускающие криптоактивы; вьетнамские и иностранные организации и физические лица, участвующие в инвестициях и деятельности на рынке криптоактивов во Вьетнаме в рамках, предусмотренных Резолюцией.

Пилотное внедрение рынка криптоактивов будет проводиться на принципах осторожности, контролируемости, поэтапности, с учётом практических условий, обеспечения безопасности, прозрачности и эффективности, а также защиты законных прав и интересов участников рынка.

Организации и физические лица, участвующие в рынке криптоактивов, обязаны обеспечивать точность, достоверность, полноту и своевременность предоставляемой информации, избегать недопонимания; соблюдать правила выпуска, оборота, внутренней информации и целевого использования криптоактивов. Только организации, получившие разрешение Министерства финансов на предоставление услуг по организации рынка криптоактивов, могут осуществлять соответствующие услуги и рекламно-маркетинговую деятельность, связанную с криптоактивами.

Участники рынка криптоактивов обязаны соблюдать законы о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, электронных сделках, информационной и кибербезопасности, защите данных, а также иные профильные законы для обеспечения безопасности на рынке криптоактивов.

Выпуск, обращение, расчёты и транзакции с криптоактивами должны осуществляться вьетнамским донгом.

Криптоактивы могут использоваться только для обмена или инвестиций в соответствии с Резолюцией.

Налоговая политика для операций, передачи и коммерческой деятельности с криптоактивами применяется аналогично налогам на ценные бумаги до появления отдельной налоговой политики для рынка криптоактивов во Вьетнаме.

Что касается условий выпуска и размещения криптоактивов, Постановление устанавливает, что организация-эмитент должна быть вьетнамским предприятием, зарегистрированным в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества в соответствии с Законом о предприятиях.

Криптоактив должен выпускаться на основе реальных активов, за исключением ценных бумаг и законных денежных единиц.

Резолюция также предусматривает: криптоактивы могут предлагаться и выпускаться только для иностранных инвесторов.

Криптоактивы могут торговаться исключительно между иностранными инвесторами через организацию, предоставляющую услуги с криптоактивами, получившую разрешение Министерства финансов.

Резолюция вступает в силу с 9 сентября 2025 года; срок проведения пилотного проекта — 5 лет.

ВИА/ИЖВ

