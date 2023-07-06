НОВОСТИ
С 5 по 7 июля в Ханое проходит 8-й совещание Рабочей группы АСЕАН по химическим веществам и отходам
Организатором совещания выступает Министерство природных ресурсов и экологии Вьетнама совместно с Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На нем будут подведены итоги сотрудничества между странами-членами АСЕАН в области химических веществ и отходов за прошедший год, а также обсуждены, определены и согласованы направления сотрудничества между странами региона на ближайшее время.
Как сообщается, на совещании AWGCW-8 будут рассмотрены такие вопросы, как: опубликование соответствующих решений, принятых на заседаниях в рамках АСЕАН и сопутствующих мероприятиях; предоставление обновленной информации о выполнении Плана действий Рабочей группы АСЕАН по химическим веществам и отходам; выдвижение межотраслевых инициатив по химическим веществам и отходам; подведение итогов конференций сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций за 2022 и 2023 годы, обсуждение вопросов, связанных с Монреальским протоколом и Минаматской конвенцией; сотрудничество АСЕАН с партнерами по развитию и профильными агентствами в области химических веществ и отходов.
Рабочая группа АСЕАН по химическим веществам и отходам (ранее Рабочая группа АСЕАН по многосторонним экологическим конвенциям) была создана в конце 2015 года, выступая в качестве форума для государств-членов АСЕАН с целью дальнейшего наращивания регионального сотрудничества в решении проблем, связанных с химическими веществами и отходами, в рамках соответствующих многосторонних экологических соглашений, таких как Базельская конвенция, Роттердамская конвенция, Стокгольмская конвенция, Минаматская конвенция, а также в рамках согласованных на международных уровне систем, таких как Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС, англ. GHS).
Совещание Рабочей группы АСЕАН по химическим веществам и отходам проводится ежегодно на основе ротации среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
8-е совещание Рабочей группы АСЕАН по химическим веществам и отходам (совещание AWGCW-8) проходит с 5 по 7 июля в Ханое.