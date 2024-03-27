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С 5 мая пять аэропортов официально введут плату за проезд без остановки транспортного средства
ACV заявила, что установит систему ETC в терминале T3 аэропорта Таншоннят и расширенном терминале T2 аэропорта Нойбай, которые находятся в стадии строительства, что позволит избежать заторов на дорогах.
Автомобили, уже имеющие метки ETC для использования на автомагистралях и скоростных дорогах, смогут проезжать через платные полосы аэропортов, не требуя дополнительных меток и процедур.
За время пилотного периода с 6 февраля по 19 марта по полосе ETC в Нойбай проехало 203606 автомобилей, а в Taншоннят - 132926.
В ACV заявили, что система работает стабильно, обеспечивая бесперебойное движение транспортных средств даже в пик сезона поездок во время праздника Лунного Нового года (Tэт).
Часть транспортных средств, успешно оплативших проезд картами ETC по тестовым полосам, составила около 90%. Количество транспортных средств, проезжающих по безостановочным платным полосам, было в 1,8 раза больше, чем количество транспортных средств, проезжающих по традиционной платной полосе, что значительно сократило заторы на выезде.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 5 миллионов автомобилей, 96% из которых имеют метки и учетные записи ETC.
После применения системы ETC в аэропортах Министерство транспорта планирует установить ее в морских портах, на парковках, в службах страхования и технического контроля транспортных средств.