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НОВОСТИ

С 5 мая пять аэропортов официально введут плату за проезд без остановки транспортного средства

Система электронного сбора платы за проезд (ETC) будет официально и одновременно внедрена с 5 мая в пяти аэропортах - Нойбай, Катби, Фубай, Дананг и Таншоннят, чтобы создать более благоприятные условия для транспортных средств, въезжающих и выезжающих из аэропортов, сообщает Корпорация аэропортов Вьетнама (ACV). Первоначально система была опробована в двух крупнейших аэропортах страны - Международном аэропорту Нойбай в Ханое и Международном аэропорту Таншоннят в Хошимине, а затем в трех дополнительных аэропортах: Катби в северной части города Хайфон, Фубай в центральной провинции Тхыатхиен -Хюэ и в центральной части города Дананг.

ACV заявила, что установит систему ETC в терминале T3 аэропорта Таншоннят и расширенном терминале T2 аэропорта Нойбай, которые находятся в стадии строительства, что позволит избежать заторов на дорогах.

Автомобили, уже имеющие метки ETC для использования на автомагистралях и скоростных дорогах, смогут проезжать через платные полосы аэропортов, не требуя дополнительных меток и процедур.

За время пилотного периода с 6 февраля по 19 марта по полосе ETC в Нойбай проехало 203606 автомобилей, а в Taншоннят - 132926.

В ACV заявили, что система работает стабильно, обеспечивая бесперебойное движение транспортных средств даже в пик сезона поездок во время праздника Лунного Нового года (Tэт).

Часть транспортных средств, успешно оплативших проезд картами ETC по тестовым полосам, составила около 90%. Количество транспортных средств, проезжающих по безостановочным платным полосам, было в 1,8 раза больше, чем количество транспортных средств, проезжающих по традиционной платной полосе, что значительно сократило заторы на выезде.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 5 миллионов автомобилей, 96% из которых имеют метки и учетные записи ETC.

После применения системы ETC в аэропортах Министерство транспорта планирует установить ее в морских портах, на парковках, в службах страхования и технического контроля транспортных средств.

ВИА/ИЖВ

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