Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

С 23 по 25 июля Vietjet дарит пассажирам международных рейсов 20 кг багажа и множество привлекательных привилегий

В ответ на растущий спрос на авиаперелёты в летний сезон, авиакомпания Vietjet запускает акционную программу — билеты по цене от 0 донгов с бесплатным провозом зарегистрированного багажа весом 20 кг на международных рейсах.
  Самолёт Vietjet  
Только в течение трёх "золотых дней" — с 00:00 23 июля до 23:00 25 июля 2025 года — тысячи билетов класса Eco по цене от 0 донгов будут доступны на официальном сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air. Программа действует для всех внутренних и международных рейсов с датой вылета с 4 сентября 2025 года по 20 мая 2026 года.

Кроме того, пассажирам, выбравшим тариф Eco на международных рейсах Vietjet, предоставляется дополнительно 20 кг бесплатного багажа, что позволяет путешествовать более комфортно и экономично, без забот о багаже.

Особенно приятно, что с настоящего времени и до 30 сентября 2025 года Vietjet дарит бесплатную eSIM SkyFi всем пассажирам классов Business и SkyBoss на рейсах из Вьетнама в Австралию, Китай, Японию, Южную Корею и на Тайвань (Китай).

На каждом рейсе пассажиры смогут насладиться полноценным и радостным путешествием на современных, топливосберегающих самолётах, в сопровождении профессионального и заботливого экипажа, попробовать разнообразное меню с горячими блюдами — фо Тхин, багеты, кофе с молоком, мило со льдом, молочный чай... — а также насладиться уникальными культурно-развлекательными программами на высоте 10 000 метров.

ИЖВ/ВИА

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Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и супруга посетили клуб Вовинам в Сенегале

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 23 июля (по местному времени), в рамках официального визита в Сенегал, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга вместе с председателем Национального собрания Сенегала Маликом Ндиай и членами высокопоставленной делегации Вьетнама посетили клуб Вовинам в столице Дакар. Гости стали свидетелями впечатляющих показательных выступлений, подготовленных учениками Федерации Вовинам Сенегала.
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