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С 23 по 25 июля Vietjet дарит пассажирам международных рейсов 20 кг багажа и множество привлекательных привилегий
Кроме того, пассажирам, выбравшим тариф Eco на международных рейсах Vietjet, предоставляется дополнительно 20 кг бесплатного багажа, что позволяет путешествовать более комфортно и экономично, без забот о багаже.
Особенно приятно, что с настоящего времени и до 30 сентября 2025 года Vietjet дарит бесплатную eSIM SkyFi всем пассажирам классов Business и SkyBoss на рейсах из Вьетнама в Австралию, Китай, Японию, Южную Корею и на Тайвань (Китай).
На каждом рейсе пассажиры смогут насладиться полноценным и радостным путешествием на современных, топливосберегающих самолётах, в сопровождении профессионального и заботливого экипажа, попробовать разнообразное меню с горячими блюдами — фо Тхин, багеты, кофе с молоком, мило со льдом, молочный чай... — а также насладиться уникальными культурно-развлекательными программами на высоте 10 000 метров.