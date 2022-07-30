С 2025 года 100% автобусов заменят на электробусы

Электробус производства vinfast. (Фото: Vingroup)

Вице-премьер Ле Ван Тхань подписал Постановление № 876/QD-TTg от 22 июля 2022 года об утверждении Программы действий по переходу на «зеленую» энергетику, сокращению выбросов углерода и метана транспортной отраслью.

Общая цель Стратегии состоит в том, чтобы разработать «зеленую» транспортную систему для достижения «нулевого» уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Относительно дорожной карты преобразования «зеленой» энергии в период 2022-2030 гг., в которой поощряется производство и эксплуатация дорожных транспортных средств, использующих электричество; расширение использования 100% бензина Е5; развитие инфраструктуры зарядных станций.

На железных дорогах будет проводиться пилотное исследование использования электрических и экологически чистых железнодорожных транспортных средств на существующих железнодорожных линиях.

Кроме этого, будет поощряться перевод внутренних водных путей, использующих ископаемое топливо, на использование электроэнергии.

Что касается городского транспорта, то с 2025 года 100% автобусов заменят на электрические.

Доля общественного пассажирского транспорта в Ханое достигла 45-50%; Хошимин - 25%; Дананг - 25% - 35%; Кантхо - 20%; Хайфон – 10-15%; не менее 5% городских центров I степени.

С 2030 года доля транспортных средств, использующих электричество и зеленую энергию, достигнет не менее 50%; будет заменено 100% такси, а будут использоваться новые инвестиции с использованием электричества, «зеленой» энергии.

К 2050 году 100% автобусов и такси будут использовать электричество и экологически чистую энергию; а доля пассажирского транспорта общего пользования в специальных городских центрах и городских центрах I степени составит не менее 40% и 10% соответственно.



