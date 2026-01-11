НОВОСТИ
С 13 января Vietjet переводит регистрацию всех внутренних рейсов в аэропорту Таншоннят
Ранее, с 13 декабря 2025 года, рейсы Vietjet из Хошимина в Тханьхоа и Ханой уже были переведены в эту зону регистрации.
В зале A терминала T1 пассажиры Vietjet смогут воспользоваться новыми услугами с применением современных технологий на всех этапах оформления перелёта, особенно в пиковый период предстоящих праздничных дней и Тэта 2026 года.
Vietjet заранее проинформировала пассажиров, а также разместила достаточное количество указателей и сотрудников как в зале A, так и в зале B для сопровождения и помощи пассажирам в правильном прохождении процедур, обеспечивая удобство и безопасность на всех маршрутах.
В период пиковых перевозок в дни празднования Нового 2026 года Vietjet увеличила количество рейсов на 380, что эквивалентно примерно 78 000 мест, на ряде ключевых внутренних маршрутов между Ханоем и Хошимином с Винем, Тханьхоа, Хайфоном, Данангом, Фукуоком, Нячангом и Далатом.