С 13 января Vietjet переводит регистрацию всех внутренних рейсов в аэропорту Таншоннят

В зале A терминала T1 пассажиры Vietjet смогут воспользоваться новыми услугами с применением современных технологий на всех этапах оформления перелёта, особенно в пиковый период предстоящих праздничных дней и Тэта 2026 года.
  Перенос стоек регистрации направлен на удовлетворение потребностей граждан и туристов в более удобных перелётах. Фото: ВИА
С 13 января 2026 года все внутренние рейсы авиакомпании Vietjet будут обслуживаться в зале A терминала T1 Международного аэропорта Таншоннят в городе Хошимин.

Ранее, с 13 декабря 2025 года, рейсы Vietjet из Хошимина в Тханьхоа и Ханой уже были переведены в эту зону регистрации.

В зале A терминала T1 пассажиры Vietjet смогут воспользоваться новыми услугами с применением современных технологий на всех этапах оформления перелёта, особенно в пиковый период предстоящих праздничных дней и Тэта 2026 года.

Vietjet заранее проинформировала пассажиров, а также разместила достаточное количество указателей и сотрудников как в зале A, так и в зале B для сопровождения и помощи пассажирам в правильном прохождении процедур, обеспечивая удобство и безопасность на всех маршрутах.

В период пиковых перевозок в дни празднования Нового 2026 года Vietjet увеличила количество рейсов на 380, что эквивалентно примерно 78 000 мест, на ряде ключевых внутренних маршрутов между Ханоем и Хошимином с Винем, Тханьхоа, Хайфоном, Данангом, Фукуоком, Нячангом и Далатом.

ИЖВ/ВИА

