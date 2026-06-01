НОВОСТИ
С 1 июня по всей стране одновременно вводится использование биотоплива
Стабильность поставок
31 мая стало последним днем продажи традиционного бензина RON95 перед широким внедрением биобензина E10 на рынке. Наблюдения в различных регионах страны показывают, что торговля нефтепродуктами проходит стабильно: случаев ажиотажного спроса или перебоев с поставками не зафиксировано.
В Хошимине — крупнейшем рынке потребления топлива на юге страны — продажи на АЗС компаний Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro и других предприятий осуществлялись в обычном режиме. На таких крупных магистралях, как Дьенбьенфу, Во-ван-кьет, Фам-ван-донг, Нгуен-ван-линь и других, автомобили традиционно заправлялись без каких-либо изменений.
«Граждане уже успели привыкнуть к E10 во время пилотного этапа, поэтому опасений по поводу этого вида топлива практически не осталось», — отметил сотрудник одной из автозаправочных станций на улице Фан-ван-чи (квартал Ан-ньон, Говап, Хошимин).
Хошимин также стал одним из первых регионов, завершивших модернизацию инфраструктуры для реализации E10. С 2025 года здесь были обновлены резервуарные парки, хранилища и заправочное оборудование. К концу мая большинство городских АЗС уже перешли на продажу E10. Реализация остатков минерального бензина сохранялась лишь на некоторых небольших заправках в пригородных районах до вступления новых правил в силу.
Аналогичная тенденция наблюдалась и в Ханое. За последние две недели многие АЗС в центральных районах столицы прекратили продажу традиционного бензина RON95 и перешли на E10. Оставшиеся запасы минерального бензина в основном реализовывались в пригородах. Стабильная ситуация также отмечалась в провинциях Куангнинь, Донгнай и Ламдонг. Многие водители грузовиков, такси и туристических автобусов сообщили, что использование E10 проходит без проблем, а транспортные средства работают в штатном режиме.
Важным фактором успешного перехода стала заблаговременная подготовка крупных нефтетрейдеров. После пилотного этапа, начавшегося в августе 2025 года в Хошимине и ряде других регионов, компания Petrolimex с 25 мая начала продажу E10 по всей своей сети. Аналогично компания PVOIL внедрила E10 почти на тысяче АЗС по всей стране. Складские мощности, резервуары, оборудование для смешивания и транспортные средства были модернизированы для удовлетворения рыночного спроса.
Обеспечение плавного перехода
По данным Министерства промышленности и торговли, Вьетнам стал одной из более чем 60 стран мира, использующих биотопливо в автомобильном транспорте. Во многих государствах такое топливо применяется уже десятилетиями. В Бразилии используется бензин с содержанием этанола от E18 до E27,5. Биотопливо в различных пропорциях также широко применяется в США, странах Европейского союза, Китае, Канаде, Австралии, Таиланде и на Филиппинах.
Одним из вопросов, который особенно интересует потребителей, является совместимость E10 с существующими транспортными средствами. Министерство промышленности и торговли заявляет, что E10 подходит для большинства автомобилей и мотоциклов с бензиновыми двигателями, эксплуатируемых во Вьетнаме. Ассоциация производителей автомобилей Вьетнама, Ассоциация производителей мотоциклов Вьетнама, а также многие автопроизводители подтверждают, что транспортные средства, соответствующие техническим требованиям производителей, могут использовать данный вид топлива.
Председатель Вьетнамской ассоциации нефтепродуктов Буй Нгок Бао, ссылаясь на научные исследования и международный опыт, отметил, что бензин E5 и E10 в целом не оказывает негативного воздействия на двигатели. Если отдельные проблемы и возникают, то они, как правило, связаны со старыми топливными системами, накопившимися отложениями или недостаточным техническим обслуживанием транспортных средств.
По данным Вьетнамской ассоциации нефтепродуктов, производство E10 осуществляется с использованием автоматизированных систем смешивания, что обеспечивает равномерное распределение этанола в бензине в соответствии с установленными техническими нормами. Утверждения о том, что биотопливо смешивается вручную или путём многократного встряхивания, не имеют научного обоснования.
Для обеспечения успешного перехода Министерство промышленности и торговли потребовало от нефтетрейдеров, производителей и дистрибьюторов заранее подготовить необходимые объёмы продукции, ускорить процессы смешивания и поставки E10 по всей системе распределения и не допускать дефицита топлива.
Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан подчеркнул, что внедрение биобензина обусловлено необходимостью устойчивого развития, обеспечения энергетической безопасности, сокращения выбросов и выполнения международных обязательств Вьетнама в области «зелёного» роста.