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С 1 июня заработает экспериментальная регистрация электронных удостоверений личности для авиапассажиров

31 мая Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) обратилось к агентствам с просьбой опробовать использование электронного удостоверения (eID) второго уровня для авиапассажиров в аэропортах по всей стране с 1 июня.
  С 1 июня заработает экспериментальная регистрация электронных удостоверений личности для авиапассажиров. (Фото: hanoimoi.com.vn  
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) 31 мая обратилось к агентствам с просьбой опробовать с 1 июня использование аутентификации электронного удостоверения (eID) второго уровня для авиапассажиров в аэропортах по всей стране.

По данным CAAV, пилотный проект, который продлится до 1 августа, распространяется только на пассажиров внутренних рейсов.

Пассажиры, присоединившиеся к пилотной программе добровольно, должны предъявить свой eID персоналу авиакомпании на стойках регистрации и в зонах посадки.

Учетная запись eID может заменить физическое удостоверение личности и пилотная программа не является обязательной как для пассажиров, так и для персонала авиакомпании. Персонал должен взять на себя обязательство не использовать информацию о пассажирах в незаконных целях.

Учетная запись второго уровня создается в случае, если информация о декларанте была подтверждена портретной фотографией или отпечатком пальца, которые совпадают с информацией, зарегистрированной в базе данных населения, национальным удостоверением личности или иммиграционной базой данных страны.

В долгосрочной перспективе CAAV предложил для проверки пассажиров использовать как eID, так и биометрическую аутентификацию.

Операторам аэропортов, авиакомпаниям, агентам и заинтересованным авиационным подразделениям было предложено организовать потоки регистрации и пилотные контрольные пункты для регистрации, проверки авиационной безопасности и посадки в зависимости от ситуации. Их также просят обеспечить четкие указания, обучить и привлечь опытный персонал.

Операторы аэропортов сотрудничают с силами общественной безопасности и местной полицией для выдачи eID второго уровня авиапассажирам вне зон ограниченного доступа в аэропорту.

Операторы также должны еженедельно собирать данные о пилоте и отчитываться каждые 15 дней перед CAAV, чтобы своевременно устранять любые трудности или недостатки.

ИЖВ/ВИА

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