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С 1 июня заработает экспериментальная регистрация электронных удостоверений личности для авиапассажиров
По данным CAAV, пилотный проект, который продлится до 1 августа, распространяется только на пассажиров внутренних рейсов.
Пассажиры, присоединившиеся к пилотной программе добровольно, должны предъявить свой eID персоналу авиакомпании на стойках регистрации и в зонах посадки.
Учетная запись eID может заменить физическое удостоверение личности и пилотная программа не является обязательной как для пассажиров, так и для персонала авиакомпании. Персонал должен взять на себя обязательство не использовать информацию о пассажирах в незаконных целях.
Учетная запись второго уровня создается в случае, если информация о декларанте была подтверждена портретной фотографией или отпечатком пальца, которые совпадают с информацией, зарегистрированной в базе данных населения, национальным удостоверением личности или иммиграционной базой данных страны.
В долгосрочной перспективе CAAV предложил для проверки пассажиров использовать как eID, так и биометрическую аутентификацию.
Операторам аэропортов, авиакомпаниям, агентам и заинтересованным авиационным подразделениям было предложено организовать потоки регистрации и пилотные контрольные пункты для регистрации, проверки авиационной безопасности и посадки в зависимости от ситуации. Их также просят обеспечить четкие указания, обучить и привлечь опытный персонал.
Операторы аэропортов сотрудничают с силами общественной безопасности и местной полицией для выдачи eID второго уровня авиапассажирам вне зон ограниченного доступа в аэропорту.
Операторы также должны еженедельно собирать данные о пилоте и отчитываться каждые 15 дней перед CAAV, чтобы своевременно устранять любые трудности или недостатки.