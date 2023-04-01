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НОВОСТИ

С 1 апреля 2023 года SIM-карты, которые не стандартизируют информацию, будут заблокированы

С 1 апреля 2023 года абоненты мобильных телефонов, которые не обновили свою информацию для стандартизации, не смогут выполнять исходящие звонки.
  Фото для иллюстрации. Источник: VNPT  
По статистике во Вьетнаме около 126 млн. абонентов мобильной связи. К концу 30 марта более 1,99 млн. абонентов уже стандартизировали свою информацию, которая соответствует Национальной базе данных населения.

Согласно регламенту, после 31 марта 2023 года для тех абонентов, у которых информация не совпала с Национальной базой данных населения, будут заблокированы исходящие звонки. До 15 апреля 2023 года оператор продолжит блокировать двусторонние связи при несоответствии информации абонентов. С 15 мая 2023 года номера абонентов, не стандартизировавших свою информацию, будут аннулированы. Таким образом, до 15 мая мобильные пользователи должны стандартизировать информацию, чтобы избежать аннулирования права использования телефонных номеров.

Пользователям мобильных телефонов следует активно проверять сообщения от оператора или отправлять бесплатные текстовые сообщения с синтаксисом «TTTB» на номер 1414. Оператор отправит обратно информацию об абоненте вместе со ссылкой, чтобы отредактировать и обновить информацию.

Кроме того, можно также позвонить на дежурный номер оператора, чтобы проверить информацию о SIM-карте или посетить точки услуг операторов.

Стандартизация информации осуществляется в соответствии с положениями Указа 49/2017/ND-CP, распространенного Департаментом связи (Министерство информации и связи) от 13 марта 2023 года. Стандартизация информации о мобильных абонентах направлена на предотвращение спама SIM-карт, неоригинальных SIM-карт.

ИЖВ/ВИА

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