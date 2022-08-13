С начала 2022 года в Биньзыонг вложили более 2,5 млрд. долл. США

В этом году южная провинция Биньзыонг - магнит для иностранных инвестиций Вьетнама - привлекла более 2,5 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что на 74% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день в провинции реализовано 4.059 проектов с иностранными инвестициями на сумму 39,6 млрд. долл. США.

После того, как пандемия COVID-19 поставлена под контроль, каждую неделю Биньзыонг принимает как минимум одну иностранную делегацию, приезжающую, чтобы узнать об инвестиционной среде провинции и найти возможности для сотрудничества.

Председатель Народного комитета провинции Во Ван Минь сказал, что провинция постоянно внедряет инновации и реформирует свою политику, чтобы создать привлекательную инвестиционную среду для привлечения большего количества ПИИ.

Биньзыонг уделяет приоритетное внимание инвестициям из развитых стран, потенциальных партнеров с высокотехнологичными, экологически чистыми и «умными» проектами, которые могут создавать высокую добавленную экономическую стоимость.

Во время четвертой промышленной революции Биньзыонг следует «зеленой», разумной и устойчивой стратегии развития и стремится стать движущей силой, связывающей юго-восточный регион.

С этой целью провинция всегда стремится предоставлять отечественным и иностранным предприятиям наилучшие условия для эффективного и долгосрочного производства и ведения бизнеса; и готова создавать все больше и больше открытых возможностей для инвестиционного сотрудничества на местах.