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С завтрашнего дня, 13 июня, дополнительно выпущено 7 млн кВтч электроэнергии в сеть Севера
Г-н Во Мань Ха сообщил, что техническая бригада работала по очереди непрерывно при температуре около 40°С, обеспечивая кратчайшие сроки ремонта, а также здоровье и безопасность рабочих.
В условиях жаркой погоды агрегаты работают на максимальной мощности, поэтому высок риск возникновения аварии.
«Мы должны контролировать режим горения, не допускать явления золошлакообразования, минимизировать ситуацию разрыва паровых труб, что влияет на мощность агрегата…» — поделился г-н Во Мань Ха.
Ранее в ТЭЦ Нгишон 1 также завершен мелкий ремонт блока 2, как и планировалось.
Что касается технических управленческих решений для обеспечения безопасной и надежной работы в следующие месяцы 2023 года, компания сосредоточила внимание на реализации таких решений, как: повышение чувства ответственности, рабочей дисциплины (упор на повышение надежности и доступности агрегата в сухой сезон 2023 г.); постоянно следить за рабочим состоянием основного оборудования; периодически проверять и запускать оборудование энергосистемы: аккумуляторы, дизель-генераторы, резервные насосы и т. д., чтобы убедиться в готовности к работе резервных устройств; подготовить материалы, оборудование и человеческие ресурсы для обработки и преодоления аварий; разработать оперативные планы для внеплановых случаев.
В то же время усилить инспекцию пожарно-взрывных работ, чтобы убедиться в отсутствии риска возгорания и взрыва, быть готовым отреагировать в случае пожара и взрыва; внедрить решения по экономии электроэнергии на заводе, а также по месту жительства, поощрять сотрудников к распространению информации среди своих семей и родственников по вопросам экономии электроэнергии. В то же время компания обеспечивает достаточное количество угля и мазута в последующие месяцы, чтобы выполнить план 2023 года, установленный EVNGENCO1.
Кроме того, что касается энергоснабжения, по информации от ТЭС Тхайбинь 2, г-н Нгуен Хыу Винь, заместитель главы правления проекта нефтегазовой тепловой электростанции Тхайбинь 2, сказал, что после ремонта блок S2 был перезапущен и отпуск электроэнергии на Север достигнет 13 млн кВтч/сутки.
Таким образом, с завтрашнего 13 июня, после ввода в эксплуатацию 2-х блоков ТЭС Нгишон и ТЭС Тхайбинь 2, они будут обеспечивать Северную электросеть дополнительно 20 млн кВтч в сутки...