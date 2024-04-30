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НОВОСТИ

США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама за четыре месяца

США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с доходом в 34,1 млрд. долл. США, за ними следуют Китай с 18 млрд. долл. США и ЕС с 16,4 млрд. долл. США. По данным Главного статистического управления (GSO), за первые четыре месяца этого года импортно-экспортные доходы Вьетнама достигли 238,88 млрд. долл. США, а положительное сальдо торгового баланса составило 8,4 млрд. долл. США, что выше, чем 7,66 млрд. долл. США, зафиксированных за тот же период прошлого года. США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама.

Апрельский экспорт оценивается в 30,94 млрд. долл. США, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общие результаты за первые четыре месяца этого года составили 123,64 млрд. долл. США, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Из общего объема на долю отечественного сектора пришлось 33,62 млрд. долл. США, а на долю сектора ПИИ - 90,02 млрд. долл. США.

Экспорт продуктов переработки оценивается в 108,27 млрд. долл. США, что составляет 87,5 % от общего объема.

США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с доходом в 34,1 млрд. долл. США, за ними следуют Китай с 18 млрд. долл. США и ЕС с 16,4 млрд. долл. США.

В апреле Вьетнам импортировал продукции на 30,26 млрд. долл. США, что на 19,9% больше, чем в прошлом году, в результате чего общая стоимость импорта в январе-апреле достигла 115,24 млрд. долл. США, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Импорт внутреннего сектора составил 41,86 млрд. долл. США, а импорт сектора с иностранными инвестициями - 73,38 млрд. долл. США.

В четырехмесячный период основными статьями импорта были производственные материалы на сумму 108,33 млрд. долл. США, что составило 94% от общего объема импорта.

Китай оставался крупнейшим импортным рынком Вьетнама со стоимостью 41,6 млрд. долл. США, а Республика Корея занимала второе место с 17,1 млрд. долл. США. Вьетнам также импортировал товары из стран АСЕАН на сумму 15,6 млрд. долл. США, сообщает GSO, добавляя, что положительное сальдо торгового баланса в апреле составило 0,68 млрд долларов США./.

ИЖВ/ВИА

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