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США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама за четыре месяца
Апрельский экспорт оценивается в 30,94 млрд. долл. США, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общие результаты за первые четыре месяца этого года составили 123,64 млрд. долл. США, что на 15% больше, чем в прошлом году.
Из общего объема на долю отечественного сектора пришлось 33,62 млрд. долл. США, а на долю сектора ПИИ - 90,02 млрд. долл. США.
Экспорт продуктов переработки оценивается в 108,27 млрд. долл. США, что составляет 87,5 % от общего объема.
США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с доходом в 34,1 млрд. долл. США, за ними следуют Китай с 18 млрд. долл. США и ЕС с 16,4 млрд. долл. США.
В апреле Вьетнам импортировал продукции на 30,26 млрд. долл. США, что на 19,9% больше, чем в прошлом году, в результате чего общая стоимость импорта в январе-апреле достигла 115,24 млрд. долл. США, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.
Импорт внутреннего сектора составил 41,86 млрд. долл. США, а импорт сектора с иностранными инвестициями - 73,38 млрд. долл. США.
В четырехмесячный период основными статьями импорта были производственные материалы на сумму 108,33 млрд. долл. США, что составило 94% от общего объема импорта.
Китай оставался крупнейшим импортным рынком Вьетнама со стоимостью 41,6 млрд. долл. США, а Республика Корея занимала второе место с 17,1 млрд. долл. США. Вьетнам также импортировал товары из стран АСЕАН на сумму 15,6 млрд. долл. США, сообщает GSO, добавляя, что положительное сальдо торгового баланса в апреле составило 0,68 млрд долларов США./.