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США продлили расследование в отношении деревянных шкафов из Вьетнама

Министерство торговли США (DOC) объявило о продлении срока, отведенного на подготовку окончательного заключения по расследованию в отношении деревянных шкафов, импортируемых из Вьетнама, согласно данным Управления по торговой защите Вьетнама (TRAV).

 

Ожидается, что окончательное заключение будет опубликовано 5 апреля, говорится в сообщении.

DOC также решил продлить срок публикации предварительных и окончательных выводов по расследованию предполагаемого уклонения от уплаты налогов в защиту торговли вьетнамскими деревянными шкафами. Он планирует выпустить предварительные и окончательные заключения по этому делу к 19 апреля и 18 июля 2024 года.

Расследования DOC в отношении сферы применения продукции для деревянных шкафов, импортируемых из Вьетнама, и уклонения от уплаты налога на торговую оборону были начаты в мае и июне 2022 года соответственно.

В сентябре 2023 года DOC выпустил уведомление о расследовании, чтобы скорректировать предварительное заключение, выпущенное в марте 2023 года, в котором были перечислены три случая импорта деревянных шкафов из Вьетнама, в которых подозревались компоненты, произведенные в Китае.

По данным TRAV, с апреля 2020 года США ввели антидемпинговые и субсидиарные пошлины на деревянные шкафы, происходящие из Китая, с антидемпинговыми пошлинами от 4,37% до 262,18% и антисубсидиарными пошлинами от 13,33% до 293,45%.

ИЖВ/ВИА

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