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США проводят расследование стальных колес, импортированных из Вьетнама
Причина, указанная этой компанией, заключается в том, что компоненты для завершения данного продукта имеют китайское происхождение, которые подпадают под действие антидемпинговых и антисубсидационных налоговых постановлений США.
В связи с объявлением Dexstar, Министерство торговли США начало процесс расследования ассортимента стальных колес, импортируемых из Вьетнама. Департамент по службе торговых мер Министерство промышленности и торговли Вьетнама отметило, что предприятиям-экспортерам стальных колес необходимо выполнять требования следственного агентства США, а также тесно координировать действия с Департаментом на протяжении всего хода дела, чтобы минимизировать возможные риски.
По статистическим данным Департамент по службе торговых мер показывает, что количество случаев использования странами торговых средств правовой защиты в отношении вьетнамских экспортных товаров быстро увеличилось в последние годы.
К концу июня 2023 года в отношении вьетнамского экспорта на международный рынок был подан 231 иск о торговых средствах защиты, в том числе 128 дел об антидемпинговом расследовании, 47 – о самообороне, 33 – о расследовании уклонения от уплаты налогов и 23 – об антисубсидионном расследовании.
Только за первые 6 месяцев 2023 года возбудили 4 новых иска о торговых средствах против вьетнамского экспорта, из них 3 антидемпинговых иска от США, связанных с газовыми распылителями высокого давления, стальными вешалками для одежды и бумажными пакетами для покупок.
Очевидно, что не только товары с большим экспортным оборотом, такие как древесина, пангасиус, креветки, кожа и обувь, текстиль и сталь, но и товары с меньшим экспортным оборотом, такие как мед, газонокосилки и табак также были исследованы на предмет торговой защиты.
В настоящее время Вьетнам активно участвует в реализации соглашений о зоне свободной торговли, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Соглашение о зоне свободной торговли между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA). Эти соглашения помогут вьетнамским товарам не только получить важное преимущество на экспортном рынке, но и усилить конкурентное давление на внутреннем рынке страны-импортёра.