Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

США проводят расследование стальных колес, импортированных из Вьетнама

Американская компания Dexstar – истец по делу об антидемпинговом расследовании, подала заявление в Министерство торговли США с просьбой провести расследование в отношении вьетнамской продукции стальных колес. Американская компания Dexstar – истец по делу об антидемпинговом расследовании, подала заявление в Министерство торговли США с просьбой провести расследование в отношении вьетнамской продукции стальных колес.
Причина, указанная этой компанией, заключается в том, что компоненты для завершения данного продукта имеют китайское происхождение, которые подпадают под действие антидемпинговых и антисубсидационных налоговых постановлений США.

В связи с объявлением Dexstar, Министерство торговли США начало процесс расследования ассортимента стальных колес, импортируемых из Вьетнама. Департамент по службе торговых мер Министерство промышленности и торговли Вьетнама отметило, что предприятиям-экспортерам стальных колес необходимо выполнять требования следственного агентства США, а также тесно координировать действия с Департаментом на протяжении всего хода дела, чтобы минимизировать возможные риски.

По статистическим данным Департамент по службе торговых мер показывает, что количество случаев использования странами торговых средств правовой защиты в отношении вьетнамских экспортных товаров быстро увеличилось в последние годы.

К концу июня 2023 года в отношении вьетнамского экспорта на международный рынок был подан 231 иск о торговых средствах защиты, в том числе 128 дел об антидемпинговом расследовании, 47 – о самообороне, 33 – о расследовании уклонения от уплаты налогов и 23 – об антисубсидионном расследовании.

Только за первые 6 месяцев 2023 года возбудили 4 новых иска о торговых средствах против вьетнамского экспорта, из них 3 антидемпинговых иска от США, связанных с газовыми распылителями высокого давления, стальными вешалками для одежды и бумажными пакетами для покупок.

Очевидно, что не только товары с большим экспортным оборотом, такие как древесина, пангасиус, креветки, кожа и обувь, текстиль и сталь, но и товары с меньшим экспортным оборотом, такие как мед, газонокосилки и табак также были исследованы на предмет торговой защиты.

В настоящее время Вьетнам активно участвует в реализации соглашений о зоне свободной торговли, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Соглашение о зоне свободной торговли между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA). Эти соглашения помогут вьетнамским товарам не только получить важное преимущество на экспортном рынке, но и усилить конкурентное давление на внутреннем рынке страны-импортёра.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в учредительном съезде Союза бывших народных милиционеров Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в учредительном съезде Союза бывших народных милиционеров Вьетнама

Утром 17 августа в Ханое Министерство общественной безопасности Вьетнама организовало учредительный съезд Вьетнамского союза бывших народных милиционеров, на котором присутствовал премьер-министр страны Фам Минь Тинь.
ПОДРОБНЕЕ

Top