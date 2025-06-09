США приняли предварительное решение по антидемпинговым тарифам на вьетнамские креветки

Данные охватывают период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года, сообщает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).



По данным VASEP, DOC определил, что Thong Thuan Co., включая ее филиал в Камрань, не продавала креветки ниже справедливой стоимости, что привело к нулевой демпинговой марже для компании.



Однако STAPIMEX была предварительно присвоена высокая ставка демпинга в размере 35,29%. Эта ставка была также применена к 22 другим компаниям с отдельным статусом ставки, которые не были выбраны в качестве обязательных респондентов, в отличие от обычной практики использования средневзвешенного значения ставок обязательных респондентов.



VASEP и пострадавшие компании выразили удивление и глубокую озабоченность необычно высокой предварительной ставкой.



«За 19 лет участия Вьетнама в административном рассмотрении антидемпингового дела ни одна компания не была обложена предварительной пошлиной в двузначном размере», - говорится в заявлении ассоциации.

Он добавил, что высокая ставка повторяет предыдущий инцидент в ходе 12-го обзора, когда предварительная ставка в 25,76%, присвоенная FIMEX, была позже скорректирована до 4,58% из-за ошибок в расчетах.

VASEP и вовлеченные предприятия подозревают, что ошибки или недоразумения могли повлиять на текущие предварительные выводы.



Компания STAPIMEX, уверенная в своей подробной бухгалтерской отчетности, планирует незамедлительно представить дополнительные доказательства. И VASEP, и компания не теряют надежды, что окончательное решение, которое ожидается в декабре 2025 года, будет более точно отражать истинную природу вьетнамского экспорта креветок и подтвердит, что демпинга не было.



Хотя предварительные выводы еще не окончательны, это заявление уже обеспокоило американских импортеров, нарушило торговые планы и пошатнуло уверенность вьетнамских креветочных фермеров, заявили в VASEP, добавив, что это событие происходит на фоне более широкой политики высоких взаимных тарифов администрации США, направленной против Вьетнама и других стран, что создает дополнительные проблемы для отрасли.

VASEP призвал DOC тщательно проанализировать и пересмотреть свои предварительные расчеты, подчеркнув важность справедливости, последовательности с предыдущими обзорами и защиты законных интересов вьетнамских экспортеров морепродуктов для обеспечения стабильных торговых отношений между двумя странами.