США отменили пошлины на солнечные батареи из Вьетнама

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Президент США Джо Байден 6 июня объявил о 24-месячном освобождении от тарифов на солнечные панели, произведенные в 4 странах Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, в целях содействия производству экологически чистой энергии в стране.

В заявлении Белого дома говорится, что освобождение от налогов распространяется на солнечные панели, импортированные из Вьетнама, Камбоджи, Малайзии и Таиланда, чтобы обеспечить США доступ к достаточному количеству солнечных модулей для удовлетворения потребностей в выработке электроэнергии при расширении внутреннего производства.

Президент США также активировал Закон об оборонном производстве (DPA), чтобы увеличить производство солнечных панелей в США.

В Белом доме подчеркнули, что экологически чистые энергетические технологии в настоящее время играют важную роль в снижении затрат на электроэнергию для домов, тем самым минимизируя риски для электроснабжения в стране.

США поставили цель утроить внутренние производственные мощности по производству солнечной энергии к 2024 году, с 7,5 гигаватт до 22,5 гигаватт, что достаточно для того, чтобы 3,3 миллиона домохозяйств могли использовать солнечную энергию каждый год.