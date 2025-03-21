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США остаются одним из ключевых партнеров Вьетнама
Размышляя о прогрессе в двусторонних связях за последние 30 лет, глава партии назвал отношения Вьетнама и США образцом международного сотрудничества. Он отметил положительные результаты, достигнутые после перевода двусторонних отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2023 году, охватывающее дипломатию, торговлю и инвестиции, образование, культуру и обмен между людьми.
Он обозначил основные приоритеты для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что экономические, торговые и инвестиционные отношения должны оставаться важной основой отношений, наряду с расширением сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, энергетики, фармацевтики и сельского хозяйства - областей, в которых США имеют сильные стороны, а Вьетнам испытывает растущий спрос.
Поблагодарив Конгресс США и лидеров Республиканской и Демократической партий за поддержку, он призвал Дейнса продолжать выступать за более гармоничное, устойчивое, эффективное и содержательное партнерство.
В свою очередь, сенатора Стивен Дейнс поздравил Вьетнам с социально-экономическими достижениями последних лет. Он напомнил о телефонном разговоре между генеральным секретарем партии То Ламом и президентом США Дональдом Трампом вскоре после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года, подчеркнув, что он подчеркивает приоритетный статус Вьетнама в региональной стратегии администрации Трампа.
Сенатор США согласился с установками главы вьетнамской партии в отношении двусторонних отношений, выразив заинтересованность своей страны в укреплении всесторонних связей с Вьетнамом, особенно в области экономики, торговли, сельского хозяйства и энергетики. Он также пожелал усилить сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, особенно синтетических опиоидов, таких как фентанил, и продолжить совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией.
Он пообещал передать Трампу привет от То Лама и подтвердил свою приверженность укреплению связей между Вьетнамом и США в ближайшие годы.