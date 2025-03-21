Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

США остаются одним из ключевых партнеров Вьетнама

20 марта в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял сенатора США Стивена Дэвида Дейнса, который подтвердил, что США остаются одним из ключевых партнеров Вьетнама.
  Генеральный секретарь партии То Лам (справа) и сенатор США Стивен Дэвид Дейнс на встрече в Ханое 20 марта. Фото: ВИA  
Он приветствовал укрепление Вашингтоном сотрудничества с Вьетнамом и поддержку его пути к созданию сильной, независимой, самодостаточной и процветающей страны.

Размышляя о прогрессе в двусторонних связях за последние 30 лет, глава партии назвал отношения Вьетнама и США образцом международного сотрудничества. Он отметил положительные результаты, достигнутые после перевода двусторонних отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2023 году, охватывающее дипломатию, торговлю и инвестиции, образование, культуру и обмен между людьми.

Он обозначил основные приоритеты для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что экономические, торговые и инвестиционные отношения должны оставаться важной основой отношений, наряду с расширением сотрудничества в области науки и технологий, инноваций, энергетики, фармацевтики и сельского хозяйства - областей, в которых США имеют сильные стороны, а Вьетнам испытывает растущий спрос.

Поблагодарив Конгресс США и лидеров Республиканской и Демократической партий за поддержку, он призвал Дейнса продолжать выступать за более гармоничное, устойчивое, эффективное и содержательное партнерство.

В свою очередь, сенатора Стивен Дейнс поздравил Вьетнам с социально-экономическими достижениями последних лет. Он напомнил о телефонном разговоре между генеральным секретарем партии То Ламом и президентом США Дональдом Трампом вскоре после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года, подчеркнув, что он подчеркивает приоритетный статус Вьетнама в региональной стратегии администрации Трампа.

Сенатор США согласился с установками главы вьетнамской партии в отношении двусторонних отношений, выразив заинтересованность своей страны в укреплении всесторонних связей с Вьетнамом, особенно в области экономики, торговли, сельского хозяйства и энергетики. Он также пожелал усилить сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, особенно синтетических опиоидов, таких как фентанил, и продолжить совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

Он пообещал передать Трампу привет от То Лама и подтвердил свою приверженность укреплению связей между Вьетнамом и США в ближайшие годы.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС надеется на более глубокое и содержательное партнерство с США

Председатель НС надеется на более глубокое и содержательное партнерство с США

Вьетнам ценит свои отношения с США и надеется, что двусторонние связи будут и впредь развиваться позитивно, становясь все более содержательными и глубокими, заявил председатель Национального собрания Чан Тхань Ман на приеме в честь американского сенатора Стивена Дэвида Дейнса, прибывшего с визитом в Ханой 20 марта.
ПОДРОБНЕЕ

Top