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США объявили срок приема запросов вьетнамских фирм на административный пересмотр антидемпинговых пошлин

Министерство торговли США (DOC) выпустило уведомление о сроках приема запросов на проведение административных обзоров антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении некоторых импортных товаров из Вьетнама, согласно данным Управления по защите торговли Вьетнама.

 

Период рассмотрения (POR) антидемпинговых пошлин на замороженные тепловодные креветки (номер дела: A-552-802), стальные проволочные вешалки для одежды (A-552-812) и ветряные башни общего назначения (A-552-814) - с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года.

Кроме того, срок действия компенсационных пошлин на вешалки для одежды из стальной проволоки (C-552-813) был установлен с 1 января по 31 декабря 2023 года.

По данным ведомства, крайний срок подачи соответствующими сторонами запросов на пересмотр - 29 февраля этого года.

В связи с этим ведомство призвало соответствующие экспортные ассоциации и предприятия активно изучать и осваивать правила, процедуры и требования для проведения таких обзоров в США.

Им рекомендуется в полной мере сотрудничать с американскими следственными органами на протяжении всего процесса проверки и своевременно уведомлять ведомство для получения поддержки.

ИЖВ/ВИА

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