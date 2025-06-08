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США объявили предварительные результаты антидемпингового расследования в отношении вьетнамских креветок
VASEP и затронутые предприятия выразили глубокую озабоченность и удивление столь высокой предварительной пошлиной. За 19 лет участия Вьетнама в административных пересмотрах по делу об антидемпинговых пошлинах на креветки в США ещё ни одно предприятие не сталкивалось с двухзначной предварительной ставкой. Такая ситуация напоминает случай в ходе пересмотра POR12, когда компания FIMEX первоначально получила ставку 25,76% из-за ошибок в расчётах, но в итоговом решении она была снижена до 4,58%.
По мнению VASEP, STAPIMEX подготовила документацию тщательно и уверена в прозрачности своей отчётности, рассчитывая на минимальную пошлину. Тем не менее, ассоциация и предприятия полагают, что произошла ошибка в расчётах с обеих сторон, приведшая к искажению данных и неожиданно высокой предварительной ставке. STAPIMEX намерена в ближайшее время предоставить дополнительную информацию и выражает уверенность, что итоговое решение DOC отразит реальную ситуацию: вьетнамские компании не осуществляли демпинг на рынке США.
Хотя предварительные результаты ещё не вступили в силу и могут быть пересмотрены в итоговом решении, которое ожидается в декабре 2025 года, данная информация уже оказывает негативное влияние на психологию американских импортеров, планы закупок, экспортные заказы, а также вызывает обеспокоенность среди вьетнамских производителей креветок.
В 2025 году, на фоне того, что администрация президента Дональда Трампа начала реализацию политики жёстких ответных пошлин в отношении ряда стран, включая Вьетнам, столь аномально высокая предварительная ставка лишь усугубляет вызовы, с которыми сталкивается вьетнамская креветочная отрасль при выходе на рынок США.