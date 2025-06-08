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НОВОСТИ

США объявили предварительные результаты антидемпингового расследования в отношении вьетнамских креветок

По информации Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), ранним утром 7 июня по вьетнамскому времени Министерство торговли США (DOC) опубликовало предварительные результаты 19-го административного пересмотра (POR19) по делу о введении антидемпинговых пошлин на замороженные тёпловодные креветки, импортируемые из Вьетнама за период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года. Согласно сообщению, DOC признал, что компания Тхонгтхуан не осуществляла демпинг, установив для неё нулевую ставку пошлины. В то же время, компания Soc Trang Seafood Joint Stock Company (STAPIMEX) получила предварительную ставку на уровне 35,29%. Такая же ставка была применена к ещё 22 предприятиям, которые имеют право на индивидуальную пошлину, но не входили в перечень обязательных к проверке. Это отличается от обычной практики применения взвешенной средней ставки по двум обязательным респондентам.

VASEP и затронутые предприятия выразили глубокую озабоченность и удивление столь высокой предварительной пошлиной. За 19 лет участия Вьетнама в административных пересмотрах по делу об антидемпинговых пошлинах на креветки в США ещё ни одно предприятие не сталкивалось с двухзначной предварительной ставкой. Такая ситуация напоминает случай в ходе пересмотра POR12, когда компания FIMEX первоначально получила ставку 25,76% из-за ошибок в расчётах, но в итоговом решении она была снижена до 4,58%.

По мнению VASEP, STAPIMEX подготовила документацию тщательно и уверена в прозрачности своей отчётности, рассчитывая на минимальную пошлину. Тем не менее, ассоциация и предприятия полагают, что произошла ошибка в расчётах с обеих сторон, приведшая к искажению данных и неожиданно высокой предварительной ставке. STAPIMEX намерена в ближайшее время предоставить дополнительную информацию и выражает уверенность, что итоговое решение DOC отразит реальную ситуацию: вьетнамские компании не осуществляли демпинг на рынке США.

Хотя предварительные результаты ещё не вступили в силу и могут быть пересмотрены в итоговом решении, которое ожидается в декабре 2025 года, данная информация уже оказывает негативное влияние на психологию американских импортеров, планы закупок, экспортные заказы, а также вызывает обеспокоенность среди вьетнамских производителей креветок.

В 2025 году, на фоне того, что администрация президента Дональда Трампа начала реализацию политики жёстких ответных пошлин в отношении ряда стран, включая Вьетнам, столь аномально высокая предварительная ставка лишь усугубляет вызовы, с которыми сталкивается вьетнамская креветочная отрасль при выходе на рынок США.

ИЖВ/ВИА

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