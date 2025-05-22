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США намерены ввести жесткие тарифы на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии
Голосование разрешает торговое дело годичной давности. Министерство торговли не может вводить тарифы, пока ITC не установит, что отечественной промышленности был нанесен ущерб или угроза со стороны зарубежных конкурентов, получающих несправедливые субсидии и демпингующих продукцию на американском рынке.
Торговое дело было возбуждено в прошлом году корейской компанией Hanwha Qcells, американской First Solar Inc и несколькими более мелкими производителями с целью защитить миллиарды долларов инвестиций в производство солнечных батарей в США.
В 2022 году подписанный бывшим президентом Джо Байденом закон об изменении климата, Закон о снижении инфляции, создал налоговый кредит для производства экологически чистой энергии. С тех пор было объявлено или расширено более 100 заводов по производству солнечных батарей.
Ведущая торговая группа США по солнечной энергии, Ассоциация индустрии солнечной энергии, заявила, что новые тарифы на самом деле навредят отечественным производителям, увеличив стоимость панелей для покупателей.