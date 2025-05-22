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НОВОСТИ

США намерены ввести жесткие тарифы на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии

Комиссия по международной торговле США (ITC) 20 мая определила, что отечественные производители солнечных панелей подверглись существенному ущербу или угрозе из-за наплыва дешевого импорта из четырех стран Юго-Восточной Азии, что еще на шаг приблизило США к введению жестких пошлин на эти товары. Голосование трех членов ITC «за» означает, что Министерство торговли США издаст приказы о введении компенсационных и антидемпинговых тарифов на солнечную продукцию, импортируемую из Малайзии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама, которые агентство окончательно утвердило в прошлом месяце.

Голосование разрешает торговое дело годичной давности. Министерство торговли не может вводить тарифы, пока ITC не установит, что отечественной промышленности был нанесен ущерб или угроза со стороны зарубежных конкурентов, получающих несправедливые субсидии и демпингующих продукцию на американском рынке.

Торговое дело было возбуждено в прошлом году корейской компанией Hanwha Qcells, американской First Solar Inc и несколькими более мелкими производителями с целью защитить миллиарды долларов инвестиций в производство солнечных батарей в США.

В 2022 году подписанный бывшим президентом Джо Байденом закон об изменении климата, Закон о снижении инфляции, создал налоговый кредит для производства экологически чистой энергии. С тех пор было объявлено или расширено более 100 заводов по производству солнечных батарей.

Ведущая торговая группа США по солнечной энергии, Ассоциация индустрии солнечной энергии, заявила, что новые тарифы на самом деле навредят отечественным производителям, увеличив стоимость панелей для покупателей.

ВИА/ИЖВ

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