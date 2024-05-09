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США инициируют первый пересмотр правил в отношении ламинированных тканых мешков, импортируемых из Вьетнама

Министерство торговли США (DOC) объявило о начале первого пересмотра антидемпинговых и компенсационных пошлин на ламинированные тканые мешки, импортируемые из Вьетнама, по данным Управления по торговой защите Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли (MoIT). По данным агентства, решение было объявлено DOC 1 мая.

Исследуемая продукция имеет коды ТН ВЭД 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, и 5903.90.2500.

Они стали объектом антидемпингового и компенсационного расследований со стороны США в 2018 году и с 2019 года облагаются налогом по ставкам от 109,46% до 292,61% в рамках антидемпингового расследования и от 3,02% до 198,87% в рамках компенсационного расследования, говорится в сообщении ведомства.

Пересмотр проводится раз в пять лет. Если результаты проверки покажут, что прекращение действия антидемпинговых и компенсационных пошлин может привести к продолжению или повторению демпинга и субсидирования, наносящих значительный ущерб производственной отрасли США, постановления о введении пошлин будут продлены еще на пять лет.

Управление по торговой реформе рекомендует соответствующим производственным и экспортным предприятиям ознакомиться с правилами и процедурами процесса пересмотра пошлин в США.

Предприятия должны полностью соблюдать требования американского следственного органа и тесно координировать свои действия с ним на протяжении всего процесса рассмотрения дел, говорится в сообщении.

ВИА/ИЖВ

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