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США инициируют первый пересмотр правил в отношении ламинированных тканых мешков, импортируемых из Вьетнама
Исследуемая продукция имеет коды ТН ВЭД 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, и 5903.90.2500.
Они стали объектом антидемпингового и компенсационного расследований со стороны США в 2018 году и с 2019 года облагаются налогом по ставкам от 109,46% до 292,61% в рамках антидемпингового расследования и от 3,02% до 198,87% в рамках компенсационного расследования, говорится в сообщении ведомства.
Пересмотр проводится раз в пять лет. Если результаты проверки покажут, что прекращение действия антидемпинговых и компенсационных пошлин может привести к продолжению или повторению демпинга и субсидирования, наносящих значительный ущерб производственной отрасли США, постановления о введении пошлин будут продлены еще на пять лет.
Управление по торговой реформе рекомендует соответствующим производственным и экспортным предприятиям ознакомиться с правилами и процедурами процесса пересмотра пошлин в США.
Предприятия должны полностью соблюдать требования американского следственного органа и тесно координировать свои действия с ним на протяжении всего процесса рассмотрения дел, говорится в сообщении.