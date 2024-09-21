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США запускают последнюю обзорную программу, посвященную неоткрытым пружинным блокам из Вьетнама
Ведомство заявило, что обзор, объявленный в сентябре, является третьим в своем роде, проведенным Министерством торговли США.
Проверки будут проводиться в отношении незакрытых внутренних источников, классифицированных в подзаголовках 9404.29.9010, 9404.10.0000, 9404.29.9005, 9404.29.9011, 7326.20.0070, 7326.20.0090, 7320.20.5010, 7320.90.5010, и 7326.20.0071. С декабря 2008 года США ввели антидемпинговые пошлины на этот продукт.
По данным ведомства, предварительная проверка проводится непосредственно перед истечением пяти лет с даты официального решения о введении антидемпинговых пошлин или с даты получения результатов проверки (если проверка проводится как по демпинговой марже, так и по ущербу).
Таким образом, если результаты проверки покажут, что приостановление действия антидемпинговой пошлины, вероятно, приведет к продолжению или повторению демпинга, который нанесет материальный ущерб промышленности США, постановление о введении пошлины будет применяться еще в течение пяти лет.
Чтобы обеспечить их законные интересы, ведомство рекомендует соответствующим производителям и экспортерам изучить правила и процедуры пересмотра законодательства США, надлежащим образом и в полном объеме выполняя требования следственного управления США и тесно координируя свои действия с TRAV на протяжении всего процесса рассмотрения дела.